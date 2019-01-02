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Со вкусом: рецепт флорентийского печенья от Лилии Ребрик

Lite » Еда 02.01.2019 - 07:17
Со вкусом: рецепт флорентийского печенья от Лилии Ребрик
Фото: флорентийское печенье от Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая предложила поклонникам приготовить вкуснейшее блюдо из кукурузных хлопьев

Сутра часто хочется побаловать себя чем-то аппетитным и ароматным, чтобы день начался легко, непринужденно и в хорошем настроении. Флорентийское печенье из кукурузных хлопьев от популярной ведущей Лили Ребрик - как раз тот случай, когда рука сама тянется еще за одной порцией. Рецептом лакомства она поделилась в Instagram.

Ингредиенты:

  • кукурузные хлопья – 200 г
  • смесь сухофруктов (курага, инжир, изюм) – 200 г
  • сгущенное молоко – 200-300 мл
  • молоко – 150 мл
  • миндальные хлопья – 50 г
  • молочный шоколад – 150 г

Со вкусом: рецепт флорентийского печенья от Лилии Ребрик

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Способ приготовления:

1. Кукурузные хлопья измельчите в блендере. Курагу и инжир мелко нарежьте, добавьте изюм и обжареные миндальные хлопья.

2. В сухую смесь добавьте сгущенное и обычное молоко. Из этих ингредиентов замешайте тесто (при необходимости можно добавить ложку муки) и дайте настояться 10 мин.

3. Сформируйте круглое печенье, выложите на застеленную пергаментом форму и выпекайте при 180°С 15-20 минут.

4. Достаньте печенье и дайте остыть. Шоколад растопите на водяной бане. Окуните низ каждого печенья в жидкий шоколад,  выложите на тарелку шоколадом вверх для застывания. Если не хотите ждать, можно поставить печенье в холодильник на час.

Со вкусом: рецепт флорентийского печенья от Лилии Ребрик

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик трепетно поздравила мужа Андрея Дикого с седьмой годовщиной свадьбы.

Ранее известная телеведущая Лилия Ребрик предложила поклонникам приготовить "суши-шубу" и удивить гостей во время праздников.

К слову, для тех, кто не привык стоять сутра на кухне, существует рецепт вкуснейшего омлета в микроволновке, который готовится за считанные минуты.

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