Как ускорить пищеварение: диетолог дала ценные советы худеющим

Эксперт расскзала о важных составляющих здорового пищеварения
Для того, чтобы правильно похудеть стоит в первую очередь "подружиться" с процессом обмена веществ - стимулировать работу желудочно-кишечного тракта и употреблять правильную пищу. Диетолог Лора Филиппова в Instagram перечислила основные правила здорового пищеварительного процесса.
Еда, которую мы едим - это то, что формирует нас, наше здоровье, иммунитет, настроение. Невкусная еда не может быть полезной! Здоровое питание начинается не с понедельника, а с завтрака, а пищеварение - не с желудка, а во рту, с жевания.
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Что важно для здорового пищеварительного процесса:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Автор: Lite