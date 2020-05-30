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Базовый элемент красоты и здоровья: топ-4 семян, которые стоит включить в рацион

Lite » Еда 30.05.2020 - 13:15
Базовый элемент красоты и здоровья: топ-4 семян, которые стоит включить в рацион
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, какой доступный суперфуд надо включить в рацион

Семена можно смело отнести к суперфудам, ведь они богаты витаминами и микроэлементами, такими необходимыми нашему организму. Поэтому стоит внимательнее присмотреться к этим продуктам и включить их в меню. Нутрициолог Анна Никольская в Instagram назвала топ-4 семян, которые необходимы каждому.

Cемена – это лучший подарок, который вы можете сделать организму, составляя ежедневный рацион!

1.Семена льна – растительный источник противовоспалительной омега-3 (регуляция холестерина, профилактика ССЗ, здоровье кожи), мягкий сорбент (очищение кишечника) и ослизнитель ЖКТ (помощь при гастритах и язвах), концентрат фитоэстрогенов лигнанов (профилактика женских онкозаболеваний и настройка гормональной системы).

Б – 18 гр, Ж – 42 гр, У – 29 гр

Базовый элемент красоты и здоровья: топ-4 семян, которые стоит включить в рацион

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Готовим: измельчаем в кофемолке, делаем смузи-боулы с фруктами/ягодные йогурты/шоколадные коктейли/варенье, заменяем яйца в выпечке.

2.Семена кунжута – суперисточник легкоусвояемого кальция, магния, железа, кремния, меди – понимаете, что это за минералы? Это самые базовые элементы женской красоты и здоровья!

Б – 19, Ж – 49, У – 12

Готовим: если замачиваем на ночь, утром делаем молочко, если сухие – обжариваем на сухой сковороде, измельчаем в кофемолке, делаем домашнюю тахини-пасту, заправляем салаты, добавляем ее в хумус.

Базовый элемент красоты и здоровья: топ-4 семян, которые стоит включить в рацион

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Семена тыквы – источник цинка, магния, марганца, меди - отличная поддержка кишечника, мягкая нейтрализация патогенной флоры.

Б – 29, Ж – 46, У – 13

Готовим: измельчаем и посыпаем смузи/каши, добавляем в выпечку.

4.Семена подсолнечника – источник жирорастворимого мощного антиоксиданта витамина Е, группы В (особенно В6 и В9), селена, меди, марганца, фтора – здоровье нервной системы и общая поддержка иммунитета, фитостеролы и ниацин – снижают всасывание холестерина.

Базовый элемент красоты и здоровья: топ-4 семян, которые стоит включить в рацион

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Б – 20, Ж – 53, У – 11

Готовим: сметану и майонез – замачиваем, а потом блендерим с водой, солью, соком лимона и специями. Заправляем салаты, супы, вторые блюда.

Ранее диетолог Ольга Безугла рассказала, нужно ли скрупулезно считать калории, чтобы похудеть.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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