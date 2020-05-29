Диетолог назвала продукты, обладающие омолаживающим эффектом

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Включайте их почаще в рацион для энергичности и красоты

Сохранить молодость и энергичность помогут нам некоторые продукты, которые стоит включить в рацион. Диетолог Светлана Никитчук на своей странице в Instagram поделилась полезным списком, на что именно следует почаще налегать. Применяйте его и будьте молоды и здоровы.

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Продукты, обладающие омолаживающим эффектом:

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ШПИНАТ

Способствует эластичности и упругости кожи, благодаря содержанию коллагена. А витамин С в шпинате укрепляет организм в целом.

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ГОЛУБИКА

Является прекрасной профилактикой склероза сосудов. Способствует работе сердечно-сосудистой системы, которая связана с работой всех систем и тканей организма.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

ПЕТРУШКА

Содержит антиоксиданты для укрепления иммунитета, борьбы со свободными радикалами. Кроме того, петрушка избавляет от отеков, делает тело подтянутым.

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БРОККОЛИ

Предотвращает появление целлюлита, способствует эластичности и упругости кожи. Очищает организм от шлаков и токсинов. Борется с онкозаболеваниями.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

ЛИМОНЫ

Укрепляют иммунитет благодаря витамину С, борются со свободными радикалами, очищают организм от шлаков и токсинов. Кожура лимона очищает и сужает поры на коже.

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ЧЕСНОК

Чеснок замедляет старение организма. Только в одной головке чеснока - 400 полезных веществ.

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ВИНОГРАД

Содержит природный антиоксидант ресвератол, который останавливает возрастные изменения в мышцах, способствует выработке коллагена, омолаживает на клеточном уровне. Подавляет развитие раковых клеток. Особенно рекомендую включить в рацион красный виноград.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

Укрепляет кости и мышечную ткань, чистит организм от токсинов, шлаков, свободных радикалов. Содержит множество витаминов.

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СЕЛЬДЕРЕЙ

Содержит эфирные масла, витамины, минералы, благодаря чему тонизирует весь организм.

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СВЕКЛА

Обогащает кровь кислородом, насыщает организм энергией. Содержит водорастворимую клетчатку. Выводит токсины, шлаки.

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АРБУЗ

Увлажняет кожу, способствует обновлению клеток. Выводит вредные вещества из организма, насыщает витаминами и минералами.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

АВОКАДО

Способствует упругости и блеску кожи, устраняет морщины, стимулирует обновление клеток.

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Автор: Lite