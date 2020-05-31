Як прискорити травлення: дієтолога дала цінні поради тим, хто худне

Експерт розповіла про важливы складовы здорового травлення
Для того, щоб правильно схуднути варто в першу чергу "подружитися" з процесом обміну речовин - стимулювати роботу шлунково-кишкового тракту і вживати правильну їжу. Дієтолог Лора Філіппова в Instagram перерахувала основні правила здорового травного процесу.
Їжа, яку ми їмо, - це те, що формує нас, наше здоров'я, імунітет, настрій. Несмачна їжа не може бути корисною! Здорове харчування починається не з понеділка, а з сніданку, а травлення - не зі шлунка, а в роті, з жування.
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Що важливо для здорового травного процесу:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Автор: Lite