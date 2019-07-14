Топ базовых продуктов для похудения от диетолога: что включить в меню

Мнение о том, что питаться правильно – это дорого и доступно далеко не всем, ошибочно. Базовые принципы формирования здорового рациона довольно просты и включают в себя продукты и категории продуктов, котрые должны быть на столе худеющих на постоянной основе. А, главное, все они доступные. О том, на что стоит налегать и с чего начать тем, кто задался целью перейти на правильное питание без ущерба для кошелька, на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.

Правильное питание - это сбалансированный рацион, который помогает быть здоровым, энергичным и физически выносливым. Это питание, которое отвечает нуждам организма и образу жизни.

По словам эксперта, начать нужно с базового подхода и только тогда, когда он надоест и вы выжмете из него максимум, переходить к новым теориям, а не начинать сразу с последних тенденций, не понимая основ.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В топ категорий для похудения входят:

овощи - все грешат их количеством в своем рационе;

фрукты - отличная альтернатива и замена обычному сладкому;

мясо/птица/рыба - белок нужен и важен;

яйца - удобно и быстро;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

творог и сыр - полезно и вкусно;

гарниры - многие не едят каши и поэтому любят наседать на сладенькое;

растительные масла - 2-3 ст. ложки в день;

орехи, семена, арахис - что-то из этого должно быть.

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