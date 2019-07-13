Почему не стоит отказываться от завтрака: диетолог дала исчерпывающее объяснение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила идеальное время для завтрака

Не все привыкли завтракать с утра: кто-то сознательно пропускает тот прием пищи, а кто-то просто не успевает впопыхах. Стоит ли отказываться от еды после пробуждения или того лучше не делать, и почему. Об этом на своей странице рассказала профессиональный диетолог Светлана Фус.

По словам эксперта, один из часто встречающихся вопросов в ее практике: что делать, если завтракать вовсе не хочется? Специалист категорична: завтрак должен быть обязательным.

И вот почему не стоит пренебрегать первым приемом пищи. После пробуждения, мы начинаем двигаться, уровень глюкозы в крови снижается. Чтобы пополнить ее запасы, организм начинает брать глюкозу из внутренних органов. В этот момент мы испытаем усталость, сонливость, а мысль о кофе становится навязчивой. Но такой способ взбодриться имеет краткосрочный эффект. Кофе натощак раздражает стенки желудка, что в дальнейшем может привести к гастриту, а также повышает аппетит.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Когда организм ощущает приступ голода, мы можем находится в дороге или уже на работе, а времени и возможности нормально поесть уже нет. В ход начинают идти чай, кофе, конфеты и прочие неполезные перекусы. На обед, чаще всего, времени также в обрез.

Чувство голода перебиваем бутербродами, печеньем и другими вредными продуктами. А к вечеру голод провоцирует наесться до отвала. Таким образом, тот, кто не завтракает, вечером съедает больше, чем нужно, в утром снова не хочет завтракать - замкнутый круг.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Завтрак просто необходим. Он насыщает организм питательными веществами и витаминами, которые поддерживают нормальный обмен веществ.

Оптимальное время для завтрака - с 7:00 до 9:00 утра. Чашка кофе или чая завтраком не считаются. Они могут присутствовать в рационе только в сопровождении полноценной еды. Поесть нужно так, чтобы ощущение сытости поддерживалось 3-4 часа.

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