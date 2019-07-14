Топ базових продуктів для схуднення від дієтолога: що включити в меню

Думка про те, що харчуватися правильно – це дорого і доступно далеко не всім, помилково. Базові принципи формування здорового раціону досить прості і включають в себе продукти і категорії продуктів, які повинні бути на столі тих, хто худне на постійній основі. А, головне, усі вони доступні. Про те, на що варто налягати і з чого почати тим, хто задався метою перейти на правильне харчування без шкоди для гаманця, на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Усенко.

Правильне харчування - це збалансований раціон, який допомагає бути здоровим, енергійним і фізично витривалим. Це харчування, яке відповідає потребам організму і способу життя.

За словами експерта, почати потрібно з базового підходу і тільки тоді, коли він набридне і ви візьмете від нього максимум, переходити до нових теорій, а не починати відразу з останніх тенденцій, не розуміючи основ.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В топ категорій для схуднення входять:

овочі - всі грішать їх кількістю в своєму раціоні;

фрукти - відмінна альтернатива і заміна звичайного солодкого;

м'ясо/птиця/риба - білок потрібен і важливий;

яйця - зручно і швидко;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

сир - корисно і смачно;

гарніри - багато хто не їсть каші і тому люблять тиснути на солоденьке;

рослинні олії - 2-3 ст. ложки на день;

горіхи, насіння, арахіс - щось із цього має бути.

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