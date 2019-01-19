Топ-7 вариантов быстрых блюд из яиц на завтрак

Фото: Иллюстративное фото (klopotenko.com)

Быстро и без заморочек — идеальный вариант для экономии времени

Яйца — прекрасный продукт для завтрака, вот только готовим мы блюда из них обычно очень однообразно. Яичница, всмятку, вкрутую… пожалуй все. А как вам идея из семи разных рецептов, на которые вы потратите 5-10 минут, от шеф-повара Евгения Клопотенко? Хватит на разнообразные завтраки на всю неделю.

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1. Скрамбл с томатами на тосте. Рецепт прост: приготовьте тосты без использования масла, измельченные томаты обжарьте на сковороде со сливочным маслом 1 минуту, затем влейте яйца. Дайте яйцам схватиться лишь слегка, помешивая, чтобы смесь осталась нежной. Посолите, поперчите и разложите по тостам, присыпав зеленью.

Фото: Скрамбл с томатами на тосте (klopotenko.com)

2. Фриттата со шпинатом. Яйца взбейте с солью и перцем. Сыр натрите на крупной терке. Отварите зеленый горошек в подсоленной и подслащенной воде. Припустите шпинат на сковородке со сливочным маслом, добавьте нарезанный зеленый и лук и оставьте на минуту. Добавьте горошек и залейте взбитыми яйцами, посыпьте сыром и отправьте на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Фото: Фриттата со шпинатом (klopotenko.com)

3. А ещё омлет можно приготовить только из белков. Будет по-другому, но тоже очень вкусно. Правда, при условии, что вы добавите к нему зелень, моцареллу и чили. Желтки не выбрасывайте. Приготовьте из них как-нибудь потом сабайон или же соус голландез.

Фото: Омлет из белков (klopotenko.com)

4. Голландез вам пригодится, если будете делать яйца Бенедикт. Нарежьте лук, бекон и поджарьте на сливочном масле. В кипящую в сотейнике воду влейте немного уксуса, и сделав воронку из воды шумовкой, вбейте туда яйцо. Сформируйте блюдо: на тосты выложите бекон с луком, сверху яйцо и полейте соусом голландез.

Рецепт соуса тоже не сложен: на паровой бане растопите 65 г сливочного масла, посолите, влейте тоненькой струйкой яйцо и взбейте. Можно также добавить лимонный сок.

Фото: Яйца Бенедикт (klopotenko.com)

5. Тосты с яйцом пашот и курицей. Куриное филе сбрызгиваем соком лимона, оливковым маслом, солим, перчим и отправляем запекаться в духовку на 20 минут при 180 градусах. В это время готовим тосты и яйцо пашот. Теперь осталось только собрать блюдо. На тосты выкладываем запеченную курицу, порезанную небольшими кусочками, тонкие слайсы пармезана, посыпаем измельченными листьями базилика и лимонной цедрой и выкладываем сверху яйцо пашот. Посыпаем свежемолотым перцем.

Фото: Тосты с яйцом пашот и курицей (klopotenko.com)

6. Еще один вариант — яйца в формочках. В керамические емкости небольшого диаметра положите сливочное масло и порубленную зелень. Вбейте сверху яйцо, посолите, поперчите и отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут.

Фото: Яйца в формочках (klopotenko.com)

7. Шакшука - яичница в томатном соусе. Вкусно, сытно, насыщенно.

Помидоры, лук и чеснок мелко нарезаем, солим и складываем в глубокую сковороду. Через пару минут ставим сковороду на огонь и, в уже закипевшую смесь, добавляем томатную пасту, слегка разведенную водой. Тушим, пока соус не загустеет. Выпуклой стороной ложки делаем в соусе углубления и вбиваем в образовавшиеся лунки яйца. Вбиваем так, чтобы желток полностью погрузился в соус, а белок немного остался на поверхности.

Продолжаем готовить на маленьком огне. Как только белки немного схватятся, накрываем крышкой и тушим еще около 10 минут. При подаче обильно посыпаем шакшуку перцем и мелкорубленой петрушкой.

Фото: Шакшука (klopotenko.com)

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