Салат с тунцом: рецепт полезного и вкусного ужина

Если вы не знаете, что бы такого съесть вечером, чтобы не поправиться, этот рецепт - для вас
Если вы хотите вкусно поужинать, но при этом не смотреть с ужасом на весы на следующее утро, отличным вариантом может быть салат. Есть множество вариантов этого блюда с невысокой калорийностью, но при этом довольно сытных - например, салат с тунцом. Полезным и здоровым рецептом поделилась эксперт по питанию на своей странице в Instagram.
Она отметила, что среди ее подписчиков поступает много запросов на подобные варианты ужина.
КБЖУ на 100г 100,4/9,8/5,6/2,3
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Ингредиенты:
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Приготовление:
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