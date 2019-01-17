Салат с тунцом: рецепт полезного и вкусного ужина

Фото: (instagram.com/inna_foodfit)

Если вы не знаете, что бы такого съесть вечером, чтобы не поправиться, этот рецепт - для вас

Если вы хотите вкусно поужинать, но при этом не смотреть с ужасом на весы на следующее утро, отличным вариантом может быть салат. Есть множество вариантов этого блюда с невысокой калорийностью, но при этом довольно сытных - например, салат с тунцом. Полезным и здоровым рецептом поделилась эксперт по питанию на своей странице в Instagram.

Она отметила, что среди ее подписчиков поступает много запросов на подобные варианты ужина.

КБЖУ на 100г 100,4/9,8/5,6/2,3

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Ингредиенты:

Китайская капуста 50г

Перец болгарский 150г

Помидор 120г

Оливки 40г

Тунец консервированный в с/с 200г

Масло оливковое 1 ст.л

Пармезан 40г

Яйца перепелиные 9 шт

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Приготовление:

Капусту режем и разбираем на кусочки, овощи режем небольшими кусочками, оливки кружочками, сыр трем на терке. Сливаем жидкость из под тунца, если он очень соленый - промываем. Выкладываем на тарелку тунца, разминаем вилкой, добавляем овощи и перемешиваем. Заправляем маслом, посыпаем сыром и перемешиваем. Можно для красоты посыпать смесью кунжута и семян.

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