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Салат с тунцом: рецепт полезного и вкусного ужина

Lite » Еда 17.01.2019 - 18:16
Салат с тунцом: рецепт полезного и вкусного ужина
Фото: (instagram.com/inna_foodfit)

Если вы не знаете, что бы такого съесть вечером, чтобы не поправиться, этот рецепт - для вас

Если вы хотите вкусно поужинать, но при этом не смотреть с ужасом на весы на следующее утро, отличным вариантом может быть салат. Есть множество вариантов этого блюда с невысокой калорийностью, но при этом довольно сытных - например, салат с тунцом. Полезным и здоровым рецептом поделилась эксперт по питанию на своей странице в Instagram.

Она отметила, что среди ее подписчиков поступает много запросов на подобные варианты ужина.

КБЖУ на 100г 100,4/9,8/5,6/2,3
⠀⠀
Ингредиенты:

  • Китайская капуста 50г
  • Перец болгарский 150г
  • Помидор 120г
  • Оливки 40г
  • Тунец консервированный в с/с 200г
  • Масло оливковое 1 ст.л
  • Пармезан 40г
  • Яйца перепелиные 9 шт

⠀⠀
Приготовление:

  1. Капусту режем и разбираем на кусочки, овощи режем небольшими кусочками, оливки кружочками, сыр трем на терке.
  2. Сливаем жидкость из под тунца, если он очень соленый - промываем.
  3. Выкладываем на тарелку тунца, разминаем вилкой, добавляем овощи и перемешиваем.
  4. Заправляем маслом, посыпаем сыром и перемешиваем.
  5. Можно для красоты посыпать смесью кунжута и семян.

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