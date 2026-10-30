На 33% дорожче, ніж торік: чому в Україні стрімко зростають ціни на цибулю

В Україні дорожчає ріпчаста цибуля. Через похолодання фермери змушені призупиняти збирання врожаю, а пропозиція продукції на ринку скорочується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.

За даними експертів, наразі виробники готові продавати цибулю по 10-16 гривень за кілограм. Це в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Однією з причин подорожчання стало погіршення погодних умов. Через них багато господарств призупинили збирання врожаю, що призвело до скорочення обсягів пропозиції на ринку.

Крім того, частина цибулі досі залишається в полях. Фермери повідомляють про погіршення якості продукції та її проростання. Це може негативно позначитися на здатності цибулі зберігатися.

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Водночас більшу частину продукції високої якості виробники заклають на зберігання, тому зараз продають її невеликими партіями.

За інформацією аналітиків, нинішні ціни на ріпчасту цибулю в Україні в середньому на 33% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.