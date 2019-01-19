Топ-7 варіантів швидких страв з яєць на сніданок

Фото: Ілюстративне фото (klopotenko.com)

Швидко і без заморочок — ідеальний варіант для економії часу

Яйця — прекрасний продукт для сніданку, ось тільки ми готуємо страви з них зазвичай дуже одноманітно. Яєчня, взмятку, вкруту... мабуть все. А як вам ідея з семи різних рецептів, на які ви витратите 5-10 хвилин, від шеф-кухаря Євгена Клопотенко? Вистачить на різноманітні сніданки на цілий тиждень.

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1. Скрамбл з томатами на тості. Рецепт простий: приготуйте тости без використання масла, подрібнені томати обсмажте на сковороді з вершковим маслом 1 хвилину, потім влийте яйця. Дайте яйцям схопитися лише злегка, помішуючи, щоб суміш залишилася ніжною. Посоліть, поперчіть і розкладіть по тостах, притрусивши зеленню.

Фото: Скрамбл з томатами на тості (klopotenko.com)

2. Фріттата зі шпинатом. Яйця збийте з сіллю і перцем. Сир натріть на крупній тертці. Відваріть зелений горошок в підсоленій і підсолодженій воді. Припустіть шпинат на сковорідці з вершковим маслом, додайте нарізаний зелений лук і залиште на хвилину. Додайте горошок і залийте збитими яйцями, посипте сиром і відправте на 10 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.

Фото: Фріттата зі шпинатом (klopotenko.com)

3. А ще омлет можна приготувати тільки з білків. Буде по-іншому, але теж дуже смачно. Правда, за умови, що ви додасте до нього зелень, моцарелу і чилі. Жовтки не викидайте. Приготуйте з них як-небудь потім сабайон або ж соус голландез.

Фото: Омлет з білків (klopotenko.com)

4. Голландез вам стане в нагоді, якщо будете робити яйця Бенедикт. Наріжте цибулю, бекон і підсмажте на вершковому маслі. У киплячу в сотейнику воду влийте трохи оцту, і зробивши воронку з води шумівкою, вбийте туди яйце. Сформуйте блюдо: на тости викладіть бекон з цибулею, зверху яйце і полийте соусом голландез.

Рецепт соусу теж не складний: на паровій бані розтопіть 65 г вершкового масла, посоліть, влийте тоненькою цівкою яйце і збийте. Можна також додати лимонний сік.

Фото: Яйця Бенедикт (klopotenko.com)

5. Тости з яйцем пашот і куркою. Куряче філе скроплюємо соком лимона, оливковою олією, солимо, перчимо і відправляємо запікатися в духовку на 20 хвилин при 180 градусах. В цей час готуємо тости і яйце пашот. Тепер залишилося тільки зібрати блюдо. На тости викладаємо запечену курку, порізану невеликими шматочками, тонкі слайсы пармезану, посипаємо подрібненими листям базиліка і лимонною цедрою і викладаємо зверху яйце пашот. Посипаємо свіжомеленим перцем.

Фото: Тости з яйцем пашот та куркою (klopotenko.com)

6. Ще один варіант — яйця у формочках. У керамічні ємності невеликого діаметра покладіть вершкове масло і подрібнену зелень. Вбийте зверху яйце, посоліть, поперчіть і відправте в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин.

Фото: Яйця у формочках (klopotenko.com)

7. Шакшука - яйця смажені в томатному соусі. Смачно, ситно, насичено.

Помідори, цибулю і часник дрібно ріжемо, солимо і складаємо в глибоку сковороду. Через пару хвилин ставимо сковороду на вогонь і, вже закипілу суміш, додаємо томатну пасту, розведену водою. Тушкуємо, поки соус не загусне. Опуклою стороною ложки робимо в соусі поглиблення і вбиваємо в утворені лунки яйця. Вбиваємо так, щоб жовток повністю занурився в соус, а білок трохи залишився на поверхні.

Продовжуємо готувати на маленькому вогні. Як тільки білки трохи схопиться, накриваємо кришкою і тушкуємо ще близько 10 хвилин. При подачі рясно посипаємо шакшуку перцем і подрібненою петрушкою.

Фото: Шакшука (klopotenko.com)

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