Топ-5: какие чаи лучше пить, чтобы похудеть и быть с красивой фигурой

Иллюстративное фото (cosmo.com.ua)

Некоторые из этих чаев еще и препятствуют отложению жиров в будущем

Для поддержания фигуры в хорошей форме и похудения нужно заниматься спортом и уделять внимание правильному питанию. Тем не менее, диетологи в то же время рекомендуют не забывать про напитки, в частности чаи, которые помогут получить желаемую фигуру без того, чтобы изводить себя изнурительными диетами. Об этом пишет "Cosmo".

Иллюстративное фото: Зеленый чай (poradnyk.com.ua)

Для того, чтобы попрощаться с лишними килограммами отлично подойдет зеленый чай. В нем содержится много катехинов, которые ускоряют процессы метаболизма. Кроме того он является замечательным мочегонным средством и, соответственно, помогает вывести лишнюю жидкость из организма. Для того, чтобы похудеть эксперты советуют пить до 5 чашек горячего напитка ежедневно.

Для этих же целей полезно пить также белый чай. Он не только помогает расщеплять жиры, но и предотвращает их формирование в будущем. Чтобы получить такой результат диетологи говорят, что такой вид чая нужно употреблять по стакану чая после каждой трапезы.

Еще одним натуральным чаем, помогающим похудеть, является улун. Он помогает сжигать жир, и богат на катехины. В отличие от других сортов чая, улун обладает светло-зеленым цветом, а еще у него приятный аромат и вкус. Также в нем содержится немного кофеина и, благодаря этому, он притупляет чувство голода.

Мятный чай положительно воздействует на рецепторы вкуса и дает чувство сытости. Диетологи утверждают, что если каждый день пить разные виды этого напитка, то за месяц можно снизить вес на один-два килограмма.

Чай ройбуш абсолютно не содержит кофеин, но при этом дает колоссальный заряд энергии и бодрости на весь день. Также он богат компоненты, которые подавляют в организме гормоны стресса. Именно они вызывают у человека предательское желание перекусить даже в сытом состоянии.

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