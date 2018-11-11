Топ-5: які чаї краще пити, щоб схуднути і бути з гарною фігурою

Ілюстративне фото (cosmo.com.ua)

Деякі з цих чаїв ще й перешкоджають відкладенню жирів в майбутньому

Для підтримки фігури в хорошій формі і схуднення потрібно займатися спортом і приділяти увагу правильному харчуванню. Тим не менш, дієтологи в той же час рекомендують не забувати про напої, зокрема чаї, які допоможуть отримати бажану фігуру без того, щоб мучити себе виснажливими дієтами. Про це пише "Cosmo".

Ілюстративне фото: Зелений чай (poradnyk.com.ua)

Для того, щоб попрощатися із зайвими кілограмами відмінно підійде зелений чай. У ньому міститься багато катехінів, які прискорюють процеси метаболізму. Крім того він є чудовим сечогінним засобом і, відповідно, допомагає вивести зайву рідину з організму. Для того, щоб схуднути експерти радять пити до 5 чашок гарячого напою щодня.

Для цих же цілей корисно пити також білий чай. Він не тільки допомагає розщеплювати жири, але і запобігає їх формування в майбутньому. Щоб отримати такий результат дієтологи кажуть, що такий вид чаю потрібно вживати по склянці чаю після кожної трапези.

Ще одним натуральним чаєм, який допомагає схуднути, є улун. Він допомагає спалювати жир, і багатий на катехіни. На відміну від інших сортів чаю, улун має світло-зелений колiр, а ще у нього приємний аромат і смак. Також в ньому міститься трохи кофеїну і, завдяки цьому, він притупляє почуття голоду.

М'ятний чай позитивно впливає на рецептори смаку і дає відчуття ситості. Дієтологи стверджують, що якщо кожен день пити різні види цього напою, то за місяць можна знизити вага на один-два кілограми.

Чай ройбуш абсолютно не містить кофеїн, але при цьому дає колосальний заряд енергії та бадьорості на весь день. Також він багатий компоненти, які пригнічують в організмі гормони стресу. Саме вони викликають у людини підступне бажання перекусити навіть в ситому стані.

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