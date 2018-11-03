Горячий чай, алкоголь и еще 3 продукта могут привести к появлению онкологии

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Ученые выяснили, что горячий чай может привести к развитию раковых клеток

Онкологические заболевания — это скопления мутировавших клеток человека, которые приводят к дисфункции внутренних органов и последующей смерти. Ученые составили топ-5 продуктов, которые приводят к раку, передает "Портал о здоровье".

Среди продуктов-канцерогенов оказались:

Алкоголь. Канцерогенный эффект оказывает не только главный компонент спиртного — этанол, но и ацетальдегид — продукт, образующийся в результате его усвоения и расщепления организмом. Он расщепляется прежде всего в слюне, - поэтому злоупотребление алкоголем ведет к развитию рака полости рта, пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. У женщин ацетальдегид имеет канцерогенное действие на органы половой системы. Переработанное мясо. По международной классификации красное мясо является канцерогеном из группы 2А (то есть возможный канцероген). Вреднее всего, по мнению исследователей считается колбаса, сосиски, ветчина, бекон и другие изделия из красного мяса. Целый ряд исследований связал их регулярное употребление с высокой вероятностью возникновения рака толстой и прямой кишки. Копченые продукты. При копчении любой, даже самый полезный продукт впитывает в себя бензапирен - выделяется при горении полициклический углеводород, который действует на человеческий организм как канцероген. То же самое происходит при приготовлении пищи на открытом огне. Чем длиннее процесс копчения и приготовления на огне, тем значительнее концентрация канцерогенов в пище. Горячий чай. Ученые не устают напоминать: не пейте слишком горячие напитки и не ешьте пищу с пылу-жару. Обжигающая действие такого питья и пищи может нанести непоправимый вред слизистым тканям полости рта, горла, пищевода. Обратите внимание, в регионах, где сильны традиции горячей кухни, имеет место высокая статистика раковых заболеваний этих органов. Отсыревшие орехи. В них, по словам экспертов, появляются афлатоксины, продукты жизнедеятельности плесневых грибов. Их действие губительна для печени, в том числе и с точки зрения развития рака печени.

"Минимум треть всех случаев рака вызваны образом жизни, в том числе и едой", - об этом сообщили эксперты, составившие данную подборку.

Напомним, что эксперты рассказали о пользе популярных зимних цитрусовых.

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