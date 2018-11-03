Горячий чай, алкоголь и еще 3 продукта могут привести к появлению онкологии
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Ученые выяснили, что горячий чай может привести к развитию раковых клеток
Онкологические заболевания — это скопления мутировавших клеток человека, которые приводят к дисфункции внутренних органов и последующей смерти. Ученые составили топ-5 продуктов, которые приводят к раку, передает "Портал о здоровье".
Среди продуктов-канцерогенов оказались:
- Алкоголь. Канцерогенный эффект оказывает не только главный компонент спиртного — этанол, но и ацетальдегид — продукт, образующийся в результате его усвоения и расщепления организмом. Он расщепляется прежде всего в слюне, - поэтому злоупотребление алкоголем ведет к развитию рака полости рта, пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. У женщин ацетальдегид имеет канцерогенное действие на органы половой системы.
- Переработанное мясо. По международной классификации красное мясо является канцерогеном из группы 2А (то есть возможный канцероген). Вреднее всего, по мнению исследователей считается колбаса, сосиски, ветчина, бекон и другие изделия из красного мяса. Целый ряд исследований связал их регулярное употребление с высокой вероятностью возникновения рака толстой и прямой кишки.
- Копченые продукты. При копчении любой, даже самый полезный продукт впитывает в себя бензапирен - выделяется при горении полициклический углеводород, который действует на человеческий организм как канцероген. То же самое происходит при приготовлении пищи на открытом огне. Чем длиннее процесс копчения и приготовления на огне, тем значительнее концентрация канцерогенов в пище.
- Горячий чай. Ученые не устают напоминать: не пейте слишком горячие напитки и не ешьте пищу с пылу-жару. Обжигающая действие такого питья и пищи может нанести непоправимый вред слизистым тканям полости рта, горла, пищевода. Обратите внимание, в регионах, где сильны традиции горячей кухни, имеет место высокая статистика раковых заболеваний этих органов.
- Отсыревшие орехи. В них, по словам экспертов, появляются афлатоксины, продукты жизнедеятельности плесневых грибов. Их действие губительна для печени, в том числе и с точки зрения развития рака печени.
"Минимум треть всех случаев рака вызваны образом жизни, в том числе и едой", - об этом сообщили эксперты, составившие данную подборку.
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