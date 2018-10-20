Продлят жизнь и предотвратят онкологию: эксперты рассказали о пользе популярных зимних цитрусовых

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Цитрусовые богаты витамином С и антиоксидантами

Обществу давно известно, что для здоровья нужно употреблять в пищу фрукты. Они богаты витаминами и дают хорошие преимущества для здоровья. Чтобы существенно продлить жизнь нужно ежедневно съедать, как минимум один цитрусовый. Об этом сообщает портал "MedikForum".

Фото: Апельсины (DoctorFM.ru)

Знаменитые диетологи Сара Брюер и Джульетта Келлоу утверждают, что кислые цитрусовые: апельсины лимоны и грейпфруты содержат много витамина С, а именно он важен для более крепкого иммунитета, а, еще они помогают предотвратить появление сердечных заболеваний, рака и деменции.

Брюер и Келлоу поделились результатами исследований. В экспериментах принимало участие 115 человек (они ели разное количество цитрусовых) и по окончанию их были сделаны ошеломляющие выводы. Улюдей, употреблявших в пищу много цитрусовых, снизился риск возникновения инсульта на 35%, в то время , как у тех, кто их ел мало риск инсульта снизился всего на 28%.

Кроме того есть данные о том, что употребление цитрусовых фруктов на 40-50% может понижать риск развития онкологических болезней - рака пищевода, рта, гортани, глотки и желудка.

В любимых многими апельсинах и мандаринах содержится более 170 различных соединений, которые отлично справляются с воспалениями, а также много гесперидина, который чистит сосуды от лишнего холестерина и снабжает организм бета-криптоксантином – компонентом, улучшающим состояние легких.

Из полезных свойств цитрусовых плодов еще отмечается богатое содержание антиоксиданта ликопина. Лимоны и лаймы, по словам экспертов, полезны для укрепления сердечной мышцы.

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Видео: РБК-Украина