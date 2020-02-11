Топ-4 продукта, которые можно есть вечером без вреда для фигуры: список диетолога

Вечерний прием пищи и голод перед сном – главные соблазны, которые подстерегают худеющих. Ведь «жор» в темное время суток заставляет заглядывать в холодильник и мучиться вопросом: есть или не есть. Чтобы такая дилемма не одолевала вас по вечерам, диетолог Ева Шишова, которая ранее предложила здоровые альтернативы вредным продуктам, рассказала в Instagram, что можно съесть в вечернее время без вреда для форм.

Что съесть вечером - самый часто задаваемый вопрос, самая популярная тема среди девушек, вечно худеющих и следящих за фигурой. Эксперт озвучила топ-4 продукта, которые можно есть на ночь, не переживая за фигуру!

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Белые и зеленые овощи (огурцы, капуста (любая), листовые, сельдерей и все, что только вы придумаете), все эти овощи в большей части состоят из воды и клетчатки. Мало того, что поедая их нет шанса поправиться, так вы ещё и станете стройнее, очистится ЖКТ, а клетчатка придаст сытости.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

0-2% творог. Конечно, 0% творог я не рекомендую, так как кальций не усваивается из него вобще, но как средство, например, утолить вечерний аппетит или голод – идеально. Большое количество белка насытит вас надолго. От белка практически невозможно потолстеть (факт). Я пишу «практически», так как есть отдельные случаи, но это при определённых условиях, не думаю, что они вас коснутся.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мясо и рыба с низким % жирности (почти все виды белой рыбы, кроме скумбрии и сельди, некоторые сорта красной - тунец, грудка птицы, морепродукты), при варке/готовке часть жира выйдет и эти продукты станут ещё менее жирными. Магия такая же, как и у творога - белок насытит. А если это грудки, они ещё и волокнистые (я могу не есть до 7 часов после порции курогрудки).



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отруби. Удобнее есть те, которые шариками. Они на 50-80% состоят из клетчатки, а как известно, клетчатка не усваивается. Поэтому и потолстеть от неё вам не удастся. Норма отрубей в сутки не более 100г (так же смотрите на упаковке противопоказания).

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