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Что нельзя и что необходимо делать после еды: важный список от эксперта

Lite » Еда 10.02.2020 - 14:51
Что нельзя и что необходимо делать после еды: важный список от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о правилах, которым стоит следовать до и после приема пищи

Ритуалы до и после приема пищи не менее важны, чем сама трапеза, ведь от этого зависит хорошее самочувствие, здоровье и даже внешний вид. Так, блогер-диетолог Светлана Бугела, которая ранее озвучила вкусные варианты здоровых перекусов, рассказала в Instagram, что не стоит, а что необходимо делать после еды.

Все знают, что плавать нельзя целых 30 минут после еды. В детстве часто это мама говорила. Но это не единственное «противопоказание» и есть вещи, которые действительно вредны сразу как поели.

3 вещи, которые никогда нельзя делать после еды:

Чистить зубы

Что нельзя и что необходимо делать после еды: важный список от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Неожиданно. Но есть случаи, когда этого делать нельзя. Когда вы поели углеводы или что-то сладкое, то это даже полезно. Во рту собираются бактерии, которые тоже хотят отхватить вкусненького. И чистка зубов пойдет на пользу.

Но! Если вы съели цитрусовые или еду с повышенной кислотностью, то ваша эмаль прямо сейчас находится в самом слабом своем состоянии. Чистка зубов повредит ее. А эмаль у нас не восстанавливается. Лучшего всего почистить зубы до еды, а после еды выпить стакан воды.

Лечь спать

Что нельзя и что необходимо делать после еды: важный список от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Да, не есть после 18 - это старая байка. Но не есть за 3 часа до сна - здоровая рекомендация. И вообще, лежать после еды нельзя. Вы должны находится в вертикальном положении для лучшего пищеварения. А если у вас бывает изжога, то это обязательное правило.

Во время еды гравитация действует на вашу пищу, и она спускается вниз. А при лежании этот процесс нарушается.

Спорт (включая плавание)

Что нельзя и что необходимо делать после еды: важный список от эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Да, мама была права. Но дело не в том, что вся кровь приливает к органам пищеварения. Считалось, что есть риск усталости и есть вероятность утонуть.

В этом есть доля правды, но истинная причина в том, что тренировка на полный желудок может вызвать его расстройство и судороги в мышцах. Лучше не есть минимум за 2 часа до нее.

А вот что стоит делать после еды:

Легкая прогулка помогает пищеварению. Особенно, если блюдо было сытное. 5 км размеренным шагом обеспечит и хороший сон вдобавок. И еда успеет пройти все свои циклы. Гуляйте после обеда и ужина, а не лежите на диване.

Что нельзя и что необходимо делать после еды: важный список от эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стакан воды после еды. О да, сколько людей еще верит в то, что после еды пить нельзя. Но это не так. Вода улучшает движение еды в кишечнике. И выпитый стакан воды за ужином или после него, только поможет вам входить в свою норму.

Ранее диетолог Лора Филиппова поделилась "золотыми" правилами здорового питания, которым может следовать каждый.

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