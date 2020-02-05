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Глютен и похудение: стоит ли следовать безглютеновой диете худеющим

Lite » Еда 05.02.2020 - 08:37
Глютен и похудение: стоит ли следовать безглютеновой диете худеющим
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксерт рассказала, что такое глютен и кому его стоит обходить стороной

Не секрет, что для эффективного похудения и удержания веса стоит уделять внимание не только подсчету калорий, но и грамотному составлению рациона с учетом его сбалансированности. Белки, жиры и углеводы дожны постоянно присутствовать на столе, и именно белкам в этом списке выделяется особая роль. Но не все белки несут только пользу для организма. Один из них — глютен, по структуре это белковая молекула, содержащаяся во многих злаках. Нутрициолог Елена Кален, которая назвала топ-5 продуктов, которые не стоит сочетать при похудении, на странице в Instagram рассказала о тонкостях употребления продуктов с глютеном.

Для того, чтобы представить что такое глютен, у него есть синоним “клейковина”. Основные источники — пшеница, рожь, ячмень. Благодаря ему мука приобретает эластичность, при смешивании с водой глютен становится похож на клей.

Глютен и похудение: стоит ли следовать безглютеновой диете худеющим
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сегодня я уже упоминала о таком заболевании, как “целиакия”, когда в организме не вырабатывается фермент, способный расщеплять глютен. При употреблении продуктов с глютеном у таких людей могут возникать различные расстройства пищеварения (диарея, вздутие), которые приводят к ухудшению общего самочувствия и внешнего вида. Но для остальных людей глютен не вызывает таких изменений.

При этом многие продолжают придерживаться аглютеновой диеты и исключают продукты с глютеном: все сдобные продукты, макароны, рожь, овес, ячмень, соусы, колбасы, сладости, консервы, пиво, мороженное, йогурты.

Глютен и похудение: стоит ли следовать безглютеновой диете худеющим
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как видно по перечню, все эти продукты достаточно калорийны и не потому, что содержат глютен, а из-за сахара и крахмала. Также большинство этих продуктов содержит красители, химические добавки, ароматизаторы, поэтому при их исключении отмечается улучшение работы всех органов и общего состоянии организма.

Ранее диетолог Лора Филиппова рассказала о негативных последствиях стремительного похудения.

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