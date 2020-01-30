Худеем вкусно: здоровые альтернативы привычным продуктам от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чем заменить привычную неполезную пищу

Отказ от привычных продуктов в пользу правильного питания – огромный стресс для организма, поэтому в здоровый образ жизни лучше погружаться постепенно, а любимые, но не полезные блюда не исключать, а найти для них вкусную замену. О том, как это сделать рассказала диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала варианты здоровых экспресс-перекусов, на странице в Instagram.

Не нужно сразу в омут с головой, организм будет сопротивляться резким переменам - мы так устроены, и вы все можете бросить уже через неделю. Погружайтесь в мир ЗОЖ и ПП плавно.

Начните с альтернатив вашим привычным продуктам, не исключайте ничего, просто замените. Если вы сделаете такие замены на 1-2 месяца, то однозначно вас покинут 2-4-5 кг, и вы сами не заметите, как это случится!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Здоровые заменители неполезных продуктов:

Майонез - натуральный йогурт с соевым соусом, зеленью и лимонным соком

Кетчуп - томатная паста с горчицей и приправами

Сметана - натуральный йогурт

Фруктовый йогурт - натуральный йогурт с фруктами

Белый хлеб - зерновой/ржаной/хлебцы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поваренная соль - морская крупная солью

Сахар - подсластитель 0 калорий

Рафинированное масло - любое не рафинированное

Конфеты/печенье - фрукты, сухофрукты, батончики из них или из протеина

Шоколад молочный - шоколад горький⠀

Сыр - сыр низкой жирности

Колбаса - подкопченая говядина или курица

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белый рис - рис пропареный/дикий/бурый/красный/смесь

Макароны - цельнозерновые макароны

Гарнир - 50/50 (гарнир/овощи)

Свинина/баранина - птица/говядина/рыба

Фисташки/арахис - не жареные орешки

Приправы Магги/Кнор - перец и травы

Жарка - тушение

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