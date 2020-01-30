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Худеем вкусно: здоровые альтернативы привычным продуктам от диетолога

Lite » Еда 30.01.2020 - 08:37
Худеем вкусно: здоровые альтернативы привычным продуктам от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чем заменить привычную неполезную пищу

Отказ от привычных продуктов в пользу правильного питания – огромный стресс для организма, поэтому в здоровый образ жизни лучше погружаться постепенно, а любимые, но не полезные блюда не исключать, а найти для них вкусную замену. О том, как это сделать рассказала диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала варианты здоровых экспресс-перекусов, на странице в Instagram.

Не нужно сразу в омут с головой, организм будет сопротивляться резким переменам - мы так устроены, и вы все можете бросить уже через неделю. Погружайтесь в мир ЗОЖ и ПП плавно.

Начните с альтернатив вашим привычным продуктам, не исключайте ничего, просто замените. Если вы сделаете такие замены на 1-2 месяца, то однозначно вас покинут 2-4-5 кг, и вы сами не заметите, как это случится!

Худеем вкусно: здоровые альтернативы привычным продуктам от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Здоровые заменители неполезных продуктов:

  • Майонез - натуральный йогурт с соевым соусом, зеленью и лимонным соком
  • Кетчуп - томатная паста с горчицей и приправами
  • Сметана - натуральный йогурт
  • Фруктовый йогурт - натуральный йогурт с фруктами
  • Белый хлеб - зерновой/ржаной/хлебцы

Худеем вкусно: здоровые альтернативы привычным продуктам от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Поваренная соль - морская крупная солью
  • Сахар - подсластитель 0 калорий
  • Рафинированное масло - любое не рафинированное
  • Конфеты/печенье - фрукты, сухофрукты, батончики из них или из протеина
  • Шоколад молочный - шоколад горький⠀
  • Сыр - сыр низкой жирности
  • Колбаса - подкопченая говядина или курица

Худеем вкусно: здоровые альтернативы привычным продуктам от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Белый рис - рис пропареный/дикий/бурый/красный/смесь
  • Макароны - цельнозерновые макароны
  • Гарнир - 50/50 (гарнир/овощи)
  • Свинина/баранина - птица/говядина/рыба
  • Фисташки/арахис - не жареные орешки
  • Приправы Магги/Кнор - перец и травы
  • Жарка - тушение

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