Худеем вкусно: здоровые альтернативы привычным продуктам от диетолога

Эксперт рассказала, чем заменить привычную неполезную пищу
Отказ от привычных продуктов в пользу правильного питания – огромный стресс для организма, поэтому в здоровый образ жизни лучше погружаться постепенно, а любимые, но не полезные блюда не исключать, а найти для них вкусную замену. О том, как это сделать рассказала диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала варианты здоровых экспресс-перекусов, на странице в Instagram.
Не нужно сразу в омут с головой, организм будет сопротивляться резким переменам - мы так устроены, и вы все можете бросить уже через неделю. Погружайтесь в мир ЗОЖ и ПП плавно.
Начните с альтернатив вашим привычным продуктам, не исключайте ничего, просто замените. Если вы сделаете такие замены на 1-2 месяца, то однозначно вас покинут 2-4-5 кг, и вы сами не заметите, как это случится!
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Здоровые заменители неполезных продуктов:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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