Тантрическое питание: диетолог поделилась универсальной древней техникой похудения

Эксперт привела три основных правила тантрического способа питания
В поисках оптимального способа похудеть многие желающие обзавестись идеальными формами пробуют бесчисленное колличество диет, забывая о том, что правильное питание должно стать нормой жизни. Но универсальные техники сбросить лишние кило существовали сотни и даже тысячи лет назад, так почему не взять их на воорущжение? Об одной из них, а имено тантрическом подходе к питанию, рассказала на страничке в Instagram диетолог Елена Кален.
По словам эксперта, в мире уже существуют универсальные техники, позволяющие питаться так, чтобы похудеть. Тантра - одна из техник, которые пракикуют уже более 1000 лет .
Тантра — это комплексный подход к жизни. Основной принцип — получение мудрости и просветления через удовольствие (не путать с распущенностью).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В настоящее время доминирует аскетический подход к похудению, а именно - самоограничение. Но популярные способы снижения веса, связанные с ограничением себя в питании, не работают!
Что же предлагает нам тантрический подход в питании?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что диетолог Светлана Фус дала советы, как правильно, а главное вкусно приготовить овощи-гриль.
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