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В блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael Kors

Lite » Мода 06.06.2019 - 21:33
В блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael Kors
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

22-летняя супермодель блистает в вечернем образе

В понедельник, 3 июня, состоялась церемония награждения CFDA Fashion Awards. В нью-йоркском Бруклинском музее собралось множество деятелей фешн-индустрии, чтобы отметить самых выдающихся личностей. Награды вручают за дизайн одежды, аксессуаров, выбирают икону стиля и медиа-ресурс года. Так, ею в этот раз стала американская суперзвезда Дженнифер Лопес. Титул лучшего дизайнера мужской одежды получил Рик Оуэнс, женской – Брендон Максвелл, а звание лучшего зарубежного дизайнера получила Сара Бартон из Alexander McQueen.

Среди присутствующих было множество знаменитостей. На красной дорожке отметились Эмили Ратаковски, Шайлин Вудли, Эмбер Валетта, а также Джиджи и Белла Хадид. Обе они блистали в необычных стильных нарядах. Джиджи выбрала голубой брючный костюм необычного кроя от Louis Vuitton.

В блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael Kors

Джиджи Хадид на CFDA Fashion Awards (фото: instagram.com/gigihadid) 

А младшая из сестер пришла в вечернем роскошном образе от Michael Kors. Длинное черное платье с глубоким декольте, открытой спиной и перьями, сплошь покрытое пайетками, подчеркнуло соблазнительные формы девушки и ее природную сексуальность. Дополнили наряд босоножки на высоких каблуках, небольшой клатч, крупные серьги с камнями и яркий макияж с блестками.

В блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael Kors

В блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael KorsВ блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael Kors

В блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael KorsБелла Хадид в Michael Kors (фото: instagram.com/bellahadid) 

Отдельно стоит упомянуть и прическу – волосы Беллы завили и зачесали назад. Такая укладка выгодно дополняла образ, не перетягивая внимания на себя.
Образ пришелся по душе как многочисленным фолловерам, так и самой Белле, судя по тому, что она до сих постит массу кадров с прошедшего еще несколько дней назад  мероприятия. "Сначала она кислая, затем она сладкая", – кокетничает с поклонникам звезда. И фолловеры с удовольствием принимают правила игры:

  • Молодая Мариса Беренсон
  • Ты просто пожар, о боже
  • Идеально
  • О боже
  • Великолепна
  • Ее спина говорит
  • Ты – это все, малышка
  • Ты такая красивая, я хочу быть похожей на тебя
  • Живая богиня
  • Как ты можешь быть таким идеальной? Я имею в виду ВАУ
  • Этот вид прически – один из моих любимых
  • Ты моя жена
  • Вы выглядели потрясающе!

В блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael KorsВ блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael Kors

Белла часто снималась у Стивена Майзеля (фото: instagram.com/bellahadid)  

Свои многочисленные сториз она посвятила знаменитому фешн-фотографу Стивену Майзелю, отметившему вчера, 5 июня,  65-летие.

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