Тантричне харчування: дієтолог поділилася універсальною давньою технікою схуднення

У пошуках оптимального способу схуднути багато охочих обзавестися ідеальними формами пробують незліченну кількість дієт, проте забувають про те, що правильне харчування має стати нормою життя. Але універсальні техніки скинути зайві кіло існували сотні і навіть тисячі років тому, так чому не взяти їх на озброєння? Про одну з них, а саме тантричний підход до харчування, розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Олена Кален.

За словами експерта, у світі вже існують універсальні техніки, які дозволяють харчуватися так, щоб схуднути. Тантра - одна з технік, які практикують вже більше 1000 років .

Тантра — це комплексний підхід до життя. Основний принцип — отримання мудрості і просвітлення через задоволення (не плутати з розбещеністю).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В даний час домінує аскетичний підхід до схуднення, а саме - самообмеження. Але популярні способи зниження ваги, пов'язані з обмеженням себе в харчуванні, не працюють!

Що ж пропонує нам тантричний підхід в харчуванні?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дозвольте собі їсти, адже їжа — це необхідна частина нашого життя. Вона дає нам енергію і сили. Але їжа це засіб одержання енергії, а не спосіб боротьби зі стресом. І вона не повинна замінювати інші види задоволень. Харчування — це задоволення. Їсти потрібно тільки коли відчуваєш голод, а не тому що ТРЕБА. Тільки так ви отримаєте справжню насолоду від їжі. Навичок розпізнавання почуття голоду і розуміння, який саме продукт вам необхідний в даний момент часу, потребує відпрацювання. Прислухайтеся до сигналів тіла, які повідомляють вам, коли голод втамовано. Тоді відразу переставайте їсти, навіть якщо їжа в тарілці ще залишилася. Тоді задоволення від їжі залишиться з вами. Цей навик дозволить вам ніколи не переїдати.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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