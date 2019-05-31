Эксперт по похудению опровергла мифы о популярных методах детокса

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чем чреваты популярные детокс-методы

Многие модные методы очистки организма от шлаков и токсинов (детокс) не только нельзя назвать полезныи, но они еще могут нанести ощутимый вред организму. Об этом в Instagram рассказала эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина.

В погоне за стройностью любой ценой можно здорово навредить себе. Бытует немало мифов о том, что чистки-детоксы способны избавить организм от шлаков, токсинов и ускорить процесс похудения. Но так ли это? Эксперт рассмотрела самые распространенные способы детокса и рассказала об их побочных эффектах.

Промывание соленой водой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Методика" заключается в том, что нужно выпить много соленой воды, после чего сделать специальные упражнения.

На самом деле, в кишечнике не накапливается ничего, что нужно было бы очищать таким варварским методом. Все, чего вы добьетесь - обезвоживание, диарея, тошнота. К тому же навредите полезной микрофлоре.

Чистка маслом и лимонным соком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы захотите вывести камни из желчного пузыря таким образом, из вас действительно кое-что выйдет.

Но если сделать химический анализ полученного, окажется, что это…мыло. Олеиновая кислота + лимонный сок (там много калия) + щелочь. Нагреваясь в пищеварительной системе до температуры организма, составляющие превращаются в комочки, которые и "выдают себя" за камни. Кстати, настоящие камни при этом останутся на месте. ⠀

Чистка активированным углем

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Немудрено, что люди легко ведутся на эту маркетинговую уловку. Ведь уголь является абсорбентом и применяется в традиционной медицине. ⠀

Но применяется экстренно и разово! При отравлениях, например. Если принимать уголь долго, то он очистит вас не только от "вредного", но и от полезного.

По словам эксперта, единственная нужная чистка - это чистка холодильника от пищевого мусора. Если вы питаетесь рационально и сбалансировано, дополнительно очищать организм не от чего.

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко научила, как принять себя и полюбить свое тело.

Кстати, профессиональный диетолог Елена Клен рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 30-ти лет.

Напомним, что профессиональный диетолог Наталья Макиенко назвала правила сочетаемости продуктов и рассказала, с чем стоит употреблять ягоды.