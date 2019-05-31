ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперт по похудению опровергла мифы о популярных методах детокса

Lite » Красота 31.05.2019 - 08:54
Эксперт по похудению опровергла мифы о популярных методах детокса
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чем чреваты популярные детокс-методы

Многие модные методы очистки организма от шлаков и токсинов (детокс) не только нельзя назвать полезныи, но они еще могут нанести ощутимый вред организму. Об этом в Instagram рассказала эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина.

В погоне за стройностью любой ценой можно здорово навредить себе. Бытует немало мифов о том, что чистки-детоксы способны избавить организм от шлаков, токсинов и ускорить процесс похудения. Но так ли это? Эксперт рассмотрела самые распространенные способы детокса и рассказала об их побочных эффектах.

Промывание соленой водой

Эксперт по похудению опровергла мифы о популярных методах детокса

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Методика" заключается в том, что нужно выпить много соленой воды, после чего сделать специальные упражнения.

На самом деле, в кишечнике не накапливается ничего, что нужно было бы очищать таким варварским методом. Все, чего вы добьетесь - обезвоживание, диарея, тошнота. К тому же навредите полезной микрофлоре.

Чистка маслом и лимонным соком

Эксперт по похудению опровергла мифы о популярных методах детокса

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы захотите вывести камни из желчного пузыря таким образом, из вас действительно кое-что выйдет.

Но если сделать химический анализ полученного, окажется, что это…мыло. Олеиновая кислота + лимонный сок (там много калия) + щелочь. Нагреваясь в пищеварительной системе до температуры организма, составляющие превращаются в комочки, которые и "выдают себя" за камни. Кстати, настоящие камни при этом останутся на месте. ⠀

Чистка активированным углем

Эксперт по похудению опровергла мифы о популярных методах детокса

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Немудрено, что люди легко ведутся на эту маркетинговую уловку. Ведь уголь является абсорбентом и применяется в традиционной медицине. ⠀

Но применяется экстренно и разово! При отравлениях, например. Если принимать уголь долго, то он очистит вас не только от "вредного", но и от полезного.

По словам эксперта, единственная нужная чистка - это чистка холодильника от пищевого мусора. Если вы питаетесь рационально и сбалансировано, дополнительно очищать организм не от чего.

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко научила, как принять себя и полюбить свое тело.

Кстати, профессиональный диетолог Елена Клен рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 30-ти лет.

Напомним, что профессиональный диетолог Наталья Макиенко назвала правила сочетаемости продуктов и рассказала, с чем стоит употреблять  ягоды.

Без диет: топ-5 советов и хитростей худеющим от бьюти-блогера Так ли полезны? Диетолог развенчала мифы об искусственных заменителях сахара
Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь