"Свинья любит овощи": что должно быть на новогоднем столе

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Разрешаются не только торты, печенье и пирожки

В сети решили рассказать украинцам, какие новогодние блюда должны стоять на столе в год Желтой Свиньи. Об этом сообщает УНИАН.

"Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на новый год 2019, рецепты лучше брать проверенные. Желательно, чтобы новогоднее меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка — это цвета наступающего года", - говорится в сообщении.

В частности, на новогодний стол рекомендуется ставить свежие, маринованные и соленые овощи, рыбу, птицу, говядину, телятину, баранину, грибы, крупы и фрукты.

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