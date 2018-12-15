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"Свинья любит овощи": что должно быть на новогоднем столе

Lite » Еда 15.12.2018 - 17:56
"Свинья любит овощи": что должно быть на новогоднем столе
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Разрешаются не только торты, печенье и пирожки

В сети решили рассказать украинцам, какие новогодние блюда должны стоять на столе в год Желтой Свиньи. Об этом сообщает УНИАН.

"Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на новый год 2019, рецепты лучше брать проверенные. Желательно, чтобы новогоднее меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка — это цвета наступающего года", - говорится в сообщении.

В частности, на новогодний стол рекомендуется ставить свежие, маринованные и соленые овощи, рыбу, птицу, говядину, телятину, баранину, грибы, крупы и фрукты.

Как сообщалось ранее, известный украинский стилист Анна Лебедь рассказала, от каких вещей в шкафу стоит избавиться, а что станет главным трендом зимы 2019 года. 

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Напомним, стилист рассказала о главных модных трендах зимы 2018-2019.

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