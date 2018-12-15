"Свинья любит овощи": что должно быть на новогоднем столе

Разрешаются не только торты, печенье и пирожки
В сети решили рассказать украинцам, какие новогодние блюда должны стоять на столе в год Желтой Свиньи. Об этом сообщает УНИАН.
"Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на новый год 2019, рецепты лучше брать проверенные. Желательно, чтобы новогоднее меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка — это цвета наступающего года", - говорится в сообщении.
В частности, на новогодний стол рекомендуется ставить свежие, маринованные и соленые овощи, рыбу, птицу, говядину, телятину, баранину, грибы, крупы и фрукты.
Как сообщалось ранее, известный украинский стилист Анна Лебедь рассказала, от каких вещей в шкафу стоит избавиться, а что станет главным трендом зимы 2019 года.
Также мы писали о том, что институт цвета Pantone назвал главным цветом 2019 года "живой коралл".
Напомним, стилист рассказала о главных модных трендах зимы 2018-2019.