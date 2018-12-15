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"Свиня любить овочі": що має бути на новорічному столі

Lite » Їжа 15.12.2018 - 17:56
"Свиня любить овочі": що має бути на новорічному столі
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Дозволяються не тільки торти, печиво і пиріжки

У мережі вирішили розповісти українцям, які новорічні страви повинні бути на столі в рік Жовтої Свині. Про це повідомляє УНІАН.

"Свиня любить овочі, зелень, тому їх повинно бути багато. Торти, печиво, пиріжки — все можна спекти на новий рік 2019, рецепти краще брати перевірені. Бажано, щоб новорічне меню для будинку включало 1-2 страви жовтого або червоного відтінку — це кольори наступаючого року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на новорічний стіл рекомендується ставити свіжі, мариновані та солоні овочі, рибу, птицю, яловичину, телятину, баранину, гриби, крупи та фрукти.

Як повідомлялося раніше, відомий український стиліст Анна Лебідь розповіла, від яких речей в шафі стоїть позбутися, а що стане головним трендом зими 2019 року.

Також ми писали про те, що інститут кольору Pantone назвав головним кольором 2019 року "жива корал".

Нагадаємо, стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019.

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