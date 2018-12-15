"Свиня любить овочі": що має бути на новорічному столі

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Дозволяються не тільки торти, печиво і пиріжки

У мережі вирішили розповісти українцям, які новорічні страви повинні бути на столі в рік Жовтої Свині. Про це повідомляє УНІАН.

"Свиня любить овочі, зелень, тому їх повинно бути багато. Торти, печиво, пиріжки — все можна спекти на новий рік 2019, рецепти краще брати перевірені. Бажано, щоб новорічне меню для будинку включало 1-2 страви жовтого або червоного відтінку — це кольори наступаючого року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на новорічний стіл рекомендується ставити свіжі, мариновані та солоні овочі, рибу, птицю, яловичину, телятину, баранину, гриби, крупи та фрукти.

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