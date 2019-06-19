Как сохранить лицо при похудении: диетолог дала ценные советы

Диетолог рассказала, почему при похудении кожа лица может потерять упругость
Часто после похудения "новое" лицо с впавшими щеками и отсутствием упругости кожи совершенно не радует. Но как же попрощаться лишними кило без ущерба для внешнего вида? Диетолог-нутрициолог Анна Лысенко в Instagram рассказала, у кого может возникнуть данная проблема и как ее предотвратить.
Эксперт поясняет, что при похудении жир уходит со всего тела - подкожный и на внутренних органах. Исчезает он в последнюю очередь с проблемных зон - у кого-то это бедра, у кого-то живот, а у кого-то верх тела (спина и руки).
Есть разные формы лица. Если оно круглое - то щеки будут всегда, даже при весе в 50 кг. Если лицо худенькое, с острыми скулами, то часто даже + 20-30 лишних кг не бросаются в глаза. В процессе похудения жир уйдет и из-под кожи лица, и если его не поддерживать, то оно обвиснет, если вам 30 лет и более.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Но на первом месте идет осанка и работа с тургором кожи - насколько ваше лицо пастозное, спина скрюченная, брыли и второй подбородок будут вашей проблемой даже в 28-30 лет!
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Еще лайфхак - после похудения питаться на поддержание и набирать массу, тело останется стройным, а немного жира "вернется" в лицо.
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