Как не набрать лишнего во время отпуска: эффективные советы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, что стоит выбирать во время отдыха в отеле на курорте

Отправляюсь в отпуск часто хочется расслабиться и отдохнуть, не задумываясь об ограничениях, позволив себе есть все, что захочется и не думать о лишних кило. Но такие пищевые срывы и праздники желудка способны существенно отразиться на фигуре и даже на здоровье. Как не переедать на курорте и контролировать питание рассказала на своей странице диетолог Инна Забияка.

Специалист заверяет, что изобилие деликатесов и всевозможных экзотических блюд в ресторане отеля не должно стать причиной поглощения пищи в необъятных колличествах.

Самое главное: что в обычной жизни, что на отдыхе нужно есть умеренно и здоровую пищу. И меньше алкоголя. Это простой, но действенный рецепт здоровой и стройной фигуры.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хочется попробовать все изобилие предлагаемой еды в отелях, но нужно знать меру и заботиться своем здоровье. ⠀

Старайтесь не совершать резких переходов в питании. В большинстве отелей огромное разнообразие и выбор сезонных фруктов и овощей, которые должны составлять рацион любого здорового человека. Также есть и выбор среди морепродуктов и рыбы, филе птицы. Уже только из этого можно наполнить тарелку полезной и легкой для пищеварения едой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также можно всегда взять смузи или выбрать цельнозерновой хлеб вместо белого. Подобное меню уже давно не проблема и есть в каждом отеле.

Не делайте из отдыха соревнования по количеству съеденной еды, а старайтесь питаться просто и привычно, без стресса для организма и без лишних килограмм.

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