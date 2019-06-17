Фигура - бонус: топ-9 универсальных золотых правил ЗОЖ от диетолога

Эксперт поделилась универсальными рекомендациями для ЗОЖников
Правильное питание и активный, здоровый образ жизни – залог не только хорошего самочувствия, но и стройной фигуры. ЗОЖ основывается на правилах и постулатах, которых следует придерживаться всегда, чтобы это вошло в привычку и стало неотъемлемой частью каждого дня. Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова на странице в Instagram озвучила основы правильного питания, которые помогут стать здоровее и красивее.
Эксперт убеждена, что ЗОЖ - это, в первую очередь, здоровый мозг и удовольствие от жизни! Фигура – приятный бонус.
Топ-9 правил ЗОЖ без фанатизма, которых следует придерживаться:
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
"Если вы находитесь в постоянной гонке за призрачными результатами и в стрессе по причине "быстрее похудеть!", это не ЗОЖ", - напомнила напоследок диетолог.
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