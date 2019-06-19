Як зберегти обличчя при схудненні: дієтолог дала цінні поради

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розповіла, чому при схудненні шкіра обличчя може втратити пружність

Часто після схуднення "нове" обличчя з запалими щоками і відсутністю пружності шкіри зовсім не радує. Але як же попрощатися зайвими кіло без збитку для зовнішнього вигляду? Дієтолог-нутриціолог Ганна Лисенко в Instagram розповіла, у кого може виникнути дана проблема і як її запобігти.

Експерт пояснює, що при схудненні жир йде зі всього тіла - підшкірний і на внутрішніх органах. Зникає він в останню чергу з проблемних зон - у когось це стегна, у когось живіт, а у когось верх тіла (спина і руки).

Є різні форми оличчя. Якщо воно кругле - то щоки будуть завжди, навіть при вазі 50 кг. Якщо обличчя худеньке, з гострими вилицями, то часто навіть + 20-30 зайвих кг не кидаються в очі. В процесі схуднення жир піде і з-під шкіри обличчя, та якщо його не підтримувати, то воно обвисне, якщо вам 30 років і більше.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хто знаходиться в групі ризику?

Люди з поганою поставою. Сутулі та/або з нахилом шиї вперед.

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Люди з проблемами прикусу - дистальний, глибокий прикус, вузька щелепа. Навіть якщо зуби білі й рівні, але видно тільки, наприклад, 6 зубів в ряд, то значить, щелепа вузька, а це значить, що потрібно ортодонтичне лікування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Втрата тургору шкіри - так буває при швидкому схудненні. Пам'ятайте, що жирові клітини (адипоцити) - це "мішечки". Жир пішов - мішечок залишився порожнім. Шкіра оновлюється повільніше, ніж йде жир, так що поспішати не треба. Худнути бажано на 3-4 кг на місяць, не більше! Паралельно підтримувати обличчя у косметолога, наприклад, масажем з мікрострумами, ручним масажем, лазерними процедурами.

Але на першому місці йде постава і робота з тургором шкіри - наскільки ваше обличчя пастозне, спина скорчена, брилі і друге підборіддя будуть вашою проблемою навіть у 28-30 років!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ще лайфхак - після схуднення харчуватися на підтримку і набирати вагу, тіло залишиться струнким, а трохи жиру "повернеться" в обличчя.

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