Диетолог раскрыла 7 простых способов уменьшить потребление калорий

Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)

Если вы не хотите тщательно считать все калории, вам помогут эти простые советы

Сейчас многие уже знают, что для того, чтобы похудеть, необходимо добиться дефицита калорий. Что означает, что нужно завести дневник, где тщательно записывать и подсчитывать каждый грамм съеденного. Однако можно обойтись и без этого и при этом удерживать вес или худеть. Диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram раскрыла 7 простых способов этого добиться.

"Подсчет калорий – дело тонкое и сугубо индивидуальное. В работе с клиентами я очень избирательно подхожу к этому инструменту. Для кого-то он хорош, так как помогает:

развить осознанность

понять, что калории тикают всегда

прекратить бездумное жевание/кусание/облизывание и т.д.

Другим клиенткам – с нарушенным пищевым поведением - я настойчиво НЕ рекомендуют считать калории. Потому что главная задача для них – переключить внимание (часто граничащее с зацикленностью) с еды на собственное тело, его потребности и сигналы", - поделилась эксперт.

По словам Натальи, сама она калории уже давно не считает, и при этом научилась удерживать вес без утомительных подсчетов и взвешиваний.

Простые, но супер-эффективные способы уменьшить калораж:

1. Ешьте больше нежирной белковой пищи:

Греческий йогурт

Творог

Нежирное мясо

Птицу

Рыбу

Яичный белок

Протеин

Они отлично насыщают, поэтому вы сможете увеличить интервал между приемами пищи.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Откажитесь от сладких напитков:

Газировка

Пакетированные соки

Компоты

Чай с сахаром

Алкоголь и пр.

В них много пустых калорий, которые вам совсем ни к чему.

3. Уберите перекусы между приемами пищи

Часто мы даже не замечаем, как съедаем горсть орешков/конфет/печенек и пр. Но они могут значительно изменить картину - не в вашу пользу.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Замените гарнир из злаков на овощи

Не нужно совсем отказываться от углеводов. Просто ешьте их не в каждый прием пищи, заменив листовыми овощами, или сократите порцию вдвое.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Ищите более полезную альтернативу

Замените высококалорийные вкусняшки на менее калорийные и/или вредные:

чипсы на попкорн

сухофрукты – на свежие фрукты

сникерс – на протеиновый батончик и т.д.

6. Откажитесь от магазинных соусов и заправок

Это просто калорийные бомбы. В них всегда много соли, сахара и жира.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Чаще ешьте дома

Ресторанные блюда всегда более калорийны. И вы не можете контролировать, из чего они сделаны.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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