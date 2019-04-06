Нет смысла: диетолог развенчала мифы о популярных сахарозаменителях

Специалист рассказала, где может скрываться сахар
Профессиональный диетолог Алабина Комиссарова рассказала о скрытом сахаре в популярных сахарозаменителях и основных "подводных камнях" потреблениях этих продуктов для тех, кто хочет похудеть и правильно питаться. Об этом она написала на странице в Instagram.
Так, специалист предложила для начала разобраться, что же собой представляют заменители сахара. По словам Комиссаровой, это альтернативный вариант белого сахара для придания пище сладкого привкуса. Сахарозаменители делятся на калорийные и низкокалорийные, практически нулевые.
Низкокалорийные заменители (стевия, аспартам, неотам) хорошо помогают сократить калорийность рациона, но не способствуют формированию здорового пищевого поведения. Поэтому использовать их можно изредка и если очень нужно.
Иллюстративное фото (pexels.com)
"Что касается калорийных заменителей, в них практически нет смысла, потому что: это все равно добавленный сахар, и вы видите на упаковке надпись "без сахара" и не контролируете размер порции", - пояснила диетолог.
Также она перечислила разновидности сахара "спрятанные" под другим названием:
Иллюстративное фото (pexels.com)
"Хочу обратить внимание, что я не против всех заменителей, но я за осознанное потребление и понимание, что если что-то красиво называется, еще не значит, что оно лучше", - пояснила специалист.
Напомним, что диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, взывающие брожение и мешающие сбросить вес.
Кстати, диетолог Светлана Фус озвучила проблемы, к которым может привести излишняя любовь к сладостям.