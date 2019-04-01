Ожирение и не только: диетолог рассказала, чем грозит чрезмерное употребление сладкого

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Избыток глюкозы очень негативно влияет на организм человека

Употребление большого количества сладостей и сахара в частности может привести к весьма печальным последствиям, именно потому все эксперты активно выступают за его ограничение в рационе. Они делают это, опираясь на результаты исследований о влиянии избытка глюкозы, и вообще всех простых углеводов на организм человека. Об этом рассказала профессиональный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.



"Доказано, что избыток простых углеводов в питании человека приводит к развитию ожирения, повышает риск появления сахарного диабета, сосудистых заболеваний, патологии суставов и кожи, снижает иммунитет. Кроме того, идет быстрое старение организма в целом. Связано это во многом с системным воздействием избытка простых углеводов на белки организма - коллаген и эластин", - отметила специалист.

По ее словам, эти белки составляют основу соединительной ткани, на них приходится от 25% до 45% всех белков организма. Именно коллаген, вместе с эластином отвечают за упругость, эластичность и прочность кожных покровов, хрящевой ткани, связок и мышц в организме.

Фото: (instagram.com/dietolog.fus)

Когда на протяжении длительного времени мы употребляем много простых углеводов, избыток глюкозы, который с ними поступает, связывается в первую очередь с белками. Этот процесс называется неферментативное гликирование белков. Если коллаген и эластин подвергаются гликированию, они деградируют - теряют гибкость, затвердевают, ломаются. И естественно, плохо выполняют свои функции.

"Это, как вы понимаете, приводит к разрушению суставов, снижение эластичности связок, а кожа перестает быть подтянутой, становится сухой, дряблой, появляются морщины, возникают воспалительные элементы на коже лица, спины, груди", - предупредила Фус.

Фото: (unsplash.com)

Напомним, диетолог Катя Медушкина назвала главные ошибки тех, кто хочет быстро похудеть к лету.

Ранее профессиональный диетолог Ольга Усенко рассказала о влияние стресса на набор лишнего веса.

Кстати, диетолог и эксперт по правильному питанию назвала основные причины отложения жира на животе.