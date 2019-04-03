В дороге и дома: топ-8 полноценных обедов для любого режима питания

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как питаться за пределами дома, чтобы не навредить фигуре

Диетолог Ольга Усенко уверяет, что придерживаться принципов правильного питания можно как дома, так и за его приделами, учитывая смену режима приема пищи и условия жизни. Она предлагает восемь вариантов сбалансированных обедов, которые выручат в любой ситуации. Списком эксперт поделилась на странице в Instagram.

Специалист отметила, что при условии отсутствия контроля, можно легко переесть или недоесть по БЖУ (баланс белков, жиров и углеводов), а ведь и тот и другой вариант пойдет явно не на пользу. Поэтому диетолог предложила сочетания блюд, которые можно заказать в любом заведении, если вы оказались за пределами дома.

овощной супчик + мясо/птица (кусок до 100 гр);

овощной супчик + мясо/птица + салат греческий или овощной;

салат овощной + мясо/птица/рыба (заказывать отдельно);

овощной супчик + салат с любым наполнением, но без соуса;

салат Капрезе + овощи отдельно;

сливочный крем суп + овощной салат с телятиной/курочкой/индейкой (но без сыра и заправок);

овощи гриль + мясо/птица/рыба;

борщ + салат с сыром.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если обстоятельства складываются так, что в зоне досягаемости никаких заведений с хорошей кухней не оказалось, тогда можно воспользоваться следующими сочетаниями блюд, которые легко можно приобрести в ближайшем супермаркете и кулинарии:

кукуруза из банки + мясо/птица/рыба (из кулинарии);

овощи свежие + тунец в собственном соку;

овощной салат + мясо/птица/рыба на гриле или отварная или запечённая (все из кулинарии).

На десерт можно позволить себе съесть какой-нибудь фрукт. "Ошибка многих заключается в том, что они заказывают салат с сыром или с немного рыбы/мяса и думают, что наедятся, но нет, этого обычно мало и не сытно", - пояснила диетолог.

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