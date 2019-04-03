ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В дороге и дома: топ-8 полноценных обедов для любого режима питания

Lite » Еда 03.04.2019 - 08:47
В дороге и дома: топ-8 полноценных обедов для любого режима питания
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как питаться за пределами дома, чтобы не навредить фигуре

Диетолог Ольга Усенко уверяет, что придерживаться принципов правильного питания можно как дома, так и за его приделами, учитывая смену режима приема пищи и условия жизни. Она предлагает восемь вариантов сбалансированных обедов, которые выручат в любой ситуации. Списком эксперт поделилась на странице в Instagram.

Специалист отметила, что при условии отсутствия контроля, можно легко переесть или недоесть по БЖУ (баланс белков, жиров и углеводов), а ведь и тот и другой вариант пойдет явно не на пользу. Поэтому диетолог предложила сочетания блюд, которые можно заказать в любом заведении, если вы оказались за пределами дома.

  • овощной супчик + мясо/птица (кусок до 100 гр);
  • овощной супчик + мясо/птица + салат греческий или овощной;
  • салат овощной + мясо/птица/рыба (заказывать отдельно);
  • овощной супчик + салат с любым наполнением, но без соуса;
  • салат Капрезе + овощи отдельно;
  • сливочный крем суп + овощной салат с телятиной/курочкой/индейкой (но без сыра и заправок);
  • овощи гриль + мясо/птица/рыба;
  • борщ + салат с сыром.

В дороге и дома: топ-8 полноценных обедов для любого режима питания

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если обстоятельства складываются так, что в зоне досягаемости никаких заведений с хорошей кухней не оказалось, тогда можно воспользоваться следующими сочетаниями блюд, которые легко можно приобрести в ближайшем супермаркете и кулинарии:

  • кукуруза из банки + мясо/птица/рыба (из кулинарии);
  • овощи свежие + тунец в собственном соку;
  • овощной салат + мясо/птица/рыба на гриле или отварная или запечённая (все из кулинарии).

На десерт можно позволить себе съесть какой-нибудь фрукт. "Ошибка многих заключается в том, что они заказывают салат с сыром или с немного рыбы/мяса и думают, что наедятся, но нет, этого обычно мало и не сытно", - пояснила диетолог.

Ранее диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые вызывают брожение и мешают похудеть.

К слову, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала о главных ошибках тех, кто хочет быстро похудеть к пляжному сезону.

Ожирение и не только: диетолог рассказала, чем грозит чрезмерное употребление сладкого Правильное питание: топ-5 лучших продуктов для завтрака
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины диетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь