Диетолог назвала продукты, которые мешают похудению

Эксперт по питанию пояснила, почему на ужин следует употреблять термически обработанные овощи
Диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко считает, что идеальный ужин – это термически обработанные овощи, а вот со свежими стоит быть осторожными, ведь они вызывают процесс брожения в организме, нарушают пищеварение и, как следствие, могут мешать процессу похудения. Об этом она написала на странице в Instagram.
Эксперт отметила, что одна из теорий диетологии – это обоснованная доводами информация о брожении некоторых продуктов в организме.
"Теория про брожение говорит, что овощи свежие вечером нельзя есть, потому что будут бродить и будут мешать похудению, правильному пищеварению и правильному усвоению. А вот если их есть термически обработанными, они не будут давать такой реакции и процесс брожения сведется на минимум", - отметила диетолог.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Также она привела список продуктов, провоцирующих этот неприятный процесс в желудочно-кишечном тракте:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Также стоит учитывать и факторы, при которых продукты из списка способны вызвать брожение:
"Но совсем не значит, что нужно питаться воздухом. Всем теориям следовать не получится. Нужно чувствовать свой организм, выдерживать режим, выдерживать порции, балансировать КБЖУ, и тогда вы сами сможете понимать, какой продукт в какое время и как на вас влияет", - пояснила специалист.
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