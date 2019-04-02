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Диетолог назвала продукты, которые мешают похудению

Lite » Еда 02.04.2019 - 14:12
Диетолог назвала продукты, которые мешают похудению
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт по питанию пояснила, почему на ужин следует употреблять термически обработанные овощи

Диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко считает, что идеальный ужин – это термически обработанные овощи, а вот со свежими стоит быть осторожными, ведь они вызывают процесс брожения в организме, нарушают пищеварение и, как следствие, могут мешать процессу похудения. Об этом она написала на странице в Instagram.

Эксперт отметила, что одна из теорий диетологии – это обоснованная доводами информация о брожении некоторых продуктов в организме.

"Теория про брожение говорит, что овощи свежие вечером нельзя есть, потому что будут бродить и будут мешать похудению, правильному пищеварению и правильному усвоению. А вот если их есть термически обработанными, они не будут давать такой реакции и процесс брожения сведется на минимум", - отметила диетолог.

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудению

Иллюстративное фото (pexels.com)

Также она привела список продуктов, провоцирующих этот неприятный процесс в желудочно-кишечном тракте:

  • Овощи: белокочанная и квашеная капуста, картофель, томаты, горох, фасоль, лук, чеснок. Подобные продукты в сыром виде усиливают газообразование.
  • Свежая зелень: петрушка, укроп, кинза, щавель.
  • Ягоды и фрукты: цитрусовые, бананы, виноград, груши, яблоки, персики, абрикос, чернослив и другие. Употребление натощак приводит к сильному метеоризму, особенно если сочетать с молочными продуктами.

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудению

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Зерновые культуры: каши, мюсли, кукуруза, отруби.
  • Дрожжевые изделия: белый и чёрный хлеб, пироги, сдоба.
  • Куриные и перепелиные яйца в виде омлета или яичницы.
  • Молочные, кисломолочные продукты: свежее молоко, сыр, кефир, простокваша, домашнее сливочное масло.
  • Мясо и субпродукты: свинина, баранина, мясо утки, гуся, говядина.
  • Сахар и различные кондитерские изделия.
  • Рыба и другие морепродукты.
  • Газированные напитки, пиво, квас, пакетированные соки, кисели.

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудению

Иллюстративное фото (pexels.com)

Также стоит учитывать и факторы, при которых продукты из списка способны вызвать брожение:

  • время приема;
  • совместимость с другими продуктами;
  • количество приемов пищи в день;
  • наличие аллергий и непереносимостей;
  • порционность.

"Но совсем не значит, что нужно питаться воздухом. Всем теориям следовать не получится. Нужно чувствовать свой организм, выдерживать режим, выдерживать порции, балансировать КБЖУ, и тогда вы сами сможете понимать, какой продукт в какое время и как на вас влияет", - пояснила специалист.

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