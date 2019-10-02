Есть сладкое и не толстеть: секретные приемы от эксперта по похудению

Споры вокруг того, стоит ли употреблять сладости и сахар во время похудения не утихают до сих пор. Большинство экспертов сходится во мнении, что жесткие запреты на диете могут привести лишь к пищевым срывам, а это значит, что иногда необходимо баловать себя "запрещенкой" и грамотно походить к выбору "правильных" лакомств. Секретами употребления сладкого без последствий для фигуры поделилась в Instagram фитнес-тренер и эксперт по похудению Анастасия Ковалева.

Можно ли сладкое на похудении? Ответ: сахар опасен лишь в больших количествах. Как говорится: "Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным".

Вы должны знать и понимать, что сам по себе сахар не несёт никакой пользы. Это простой углевод, который не имеет в себе ни жиров, ни белков. Усваивается он молниеносно, так как быстро повышает уровень сахара в крови. После он так же быстро падает, при этом не дает никакого насыщения. В итоге вы переедаете. Ведь после тортика вам обязательно захочется нормальной пищи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сладкое приведет к набору веса? Только чрезмерное употребление сахара может повлиять на ваш вес, точнее даже на качество вашего тела, кожи, волос, на целлюлит. А поправляться на весах вы будете только в случае профицита калорий (кушать больше, чем тратите) даже, если это будет не сладкое. ⠀

Если все делать грамотно, сладкое не враг, но важно соблюдать простые правила:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кушать сладкое после основного приема пищи (таким образом, вы скушаете меньше).

Не все в один день. Сегодня у вас 1 зефир, завтра - кусочек шоколада, а послезавтра - маленькая конфета.

Не ешьте сладкое, когда голодны.

Выбирайте реально вкусные и дорогие лакомства, от которых вы получите кайф, а не просто будете объедаться.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не кушайте быстро, торопясь и на ходу. Наслаждайтесь.

Всегда можно попробовать или откусить конфетку у подруги. А еще лучше заказывать один десерт на двоих.

Выбирайте полезное сладкое. Сейчас слишком много десертов без сахара, муки, масла, консервантов и т.д. Если есть возможность выбрать между жирным тортом и конфеткой из сухофруктов, выберите второе. ⠀

Таким образом, нет запретов - нет проблем. Не отказывайтесь от сладкого, если любите его и вообще не говорите себе "нельзя". Воспитайте в себе чувство меры. Это лучше всего.

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