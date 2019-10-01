Как похудеть без диет: эффективные советы от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала работающие рекомендации

Если вы не хотите сидеть на диете и истязать себя голодом, но хотели бы избавиться от лишних килограммов, вам могут помочь рекомендации диетолога Катерины Пашко. Она считает, что диета Дюкана, на гречке, киви и другие вариации - полная дичь и совершенно неэффективны.

"Заводим свой организм в стресс, потом все бросаем и получаем после минуса еще плюс 5-10 кг", - пишет диетолог.



Что делать:

1. Если вы питаетесь здорово, не употребляете бесконтрольно сладкое, фастфуд, жареное, жирное, алкоголь. То просто добавьте регулярные тренировки 3 раза в неделю, можно больше. 2-3 функциональных, 2 кардио. Вы увидите результат буквально в течении месяца.



2. Начинаем пить воду. Примерно 1,5-2 л в день. Увидите, как уходят отеки и пару кг.



3. Если балуетесь не очень полезными продуктами, уберите из своего рациона мусорную еду, сладкое, мучное.



Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Добавьте в свой рацион примерно 400-500 г овощей в день. На обед, ужин.



5. Хорошо работает убирать ужин 1-2 раза в неделю. Смещаем обед к 15-16 и до утра без еды.



6. Ужинаем не позже 19:00.



Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Система голодания 16/8. Чудо техника очищения организма и похудения. 16 часов без еды, 8 часов едим.



8. Едим когда голодные, а не когда просит ум. Золотое правило здоровья.



9. Не заедаем эмоции, а проживаем их. Когда хочется жрать, пьем воду, а если все таки едите, то тщательно жуйте.



Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Записываем все что съели за день, дальше проводим анализ и убираем, что не нужно.



11. Сдаем анализы. Здоровье - это забота о себе.

Напомним, что диетолог Тиана Фиалкова дала советы по питанию обладательницам проблемной кожи.

Также диетолог Катерина Кабашная рассказала, как избежать срывов и переедания в процессе похудения.