Как похудеть без диет: эффективные советы от диетолога

Эксперт дала работающие рекомендации
Если вы не хотите сидеть на диете и истязать себя голодом, но хотели бы избавиться от лишних килограммов, вам могут помочь рекомендации диетолога Катерины Пашко. Она считает, что диета Дюкана, на гречке, киви и другие вариации - полная дичь и совершенно неэффективны.
"Заводим свой организм в стресс, потом все бросаем и получаем после минуса еще плюс 5-10 кг", - пишет диетолог.
Что делать:
1. Если вы питаетесь здорово, не употребляете бесконтрольно сладкое, фастфуд, жареное, жирное, алкоголь. То просто добавьте регулярные тренировки 3 раза в неделю, можно больше. 2-3 функциональных, 2 кардио. Вы увидите результат буквально в течении месяца.
2. Начинаем пить воду. Примерно 1,5-2 л в день. Увидите, как уходят отеки и пару кг.
3. Если балуетесь не очень полезными продуктами, уберите из своего рациона мусорную еду, сладкое, мучное.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Добавьте в свой рацион примерно 400-500 г овощей в день. На обед, ужин.
5. Хорошо работает убирать ужин 1-2 раза в неделю. Смещаем обед к 15-16 и до утра без еды.
6. Ужинаем не позже 19:00.
Иллюстративное фото (pexels.com)
7. Система голодания 16/8. Чудо техника очищения организма и похудения. 16 часов без еды, 8 часов едим.
8. Едим когда голодные, а не когда просит ум. Золотое правило здоровья.
9. Не заедаем эмоции, а проживаем их. Когда хочется жрать, пьем воду, а если все таки едите, то тщательно жуйте.
Иллюстративное фото (pexels.com)
10. Записываем все что съели за день, дальше проводим анализ и убираем, что не нужно.
11. Сдаем анализы. Здоровье - это забота о себе.
Напомним, что диетолог Тиана Фиалкова дала советы по питанию обладательницам проблемной кожи.
Также диетолог Катерина Кабашная рассказала, как избежать срывов и переедания в процессе похудения.