На втором месте после питания: диетолог назвала неожиданную причину, тормозящую похудение

Эксперт рассказала, что может привести к ожирению
Сон – второй важный фактор после питания, влияющий на похудение, ведь без полноценного отдыха ночью ухудшается обмен веществ и плохо уходит лишний вес, утверждает в Instagram диетолог Кристина Шеремтьева. Кстати, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина научила рассчитывать персональную скорость похудения, которая поможет контролировать процесс ухода лишних кило.
Второй по важности ночной гормон после соматотропина – мелатонин. Этот гормон молодости и сна вырабатывается эпифизом головного мозга только в полной темноте. Он выполняет важнейшие функции:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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При достаточной концентрации мелатонина в крови мы легко засыпаем и просыпаемся бодрыми, а при его хроническом недостатке сталкиваемся с серьезными проблемами:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
При недостатке мелатонина мы переедаем на 500 ккал. Восполняем недостаток энергии быстрыми углеводами. Они идут в жир.
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Мелатонин влияет на уровень бурого жира (1% от массы тела), который регулирует наш теплообмен и помогает сжигать больше калорий. При недостатке мелатонина бурый жир трансформируется в обычный белый, и мы толстеем, особенно оплывает талия.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как поддерживать уровень мелатонина?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ранее диетолог Ольга Усенко рассказала об особенностях рациона в холодное время года.