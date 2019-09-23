На втором месте после питания: диетолог назвала неожиданную причину, тормозящую похудение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что может привести к ожирению

Сон – второй важный фактор после питания, влияющий на похудение, ведь без полноценного отдыха ночью ухудшается обмен веществ и плохо уходит лишний вес, утверждает в Instagram диетолог Кристина Шеремтьева. Кстати, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина научила рассчитывать персональную скорость похудения, которая поможет контролировать процесс ухода лишних кило.

Второй по важности ночной гормон после соматотропина – мелатонин. Этот гормон молодости и сна вырабатывается эпифизом головного мозга только в полной темноте. Он выполняет важнейшие функции:

Восстанавливает и укрепляет клетки

Противостоит старению (мощнейший антиоксидант)

Регулирует жировой обмен и не дает нам толстеть

Улучшает работу ЖКТ

Помогает справляться со стрессами

Нормализует артериальное давление

Поддерживает правильный обмен веществ.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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При достаточной концентрации мелатонина в крови мы легко засыпаем и просыпаемся бодрыми, а при его хроническом недостатке сталкиваемся с серьезными проблемами:

Нарушение сна

Ранняя менопауза

Ожирение

Снижение иммунитета

Снижение чувствительности клеток к инсулину (прямая дорожка к сахарному диабету).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При недостатке мелатонина мы переедаем на 500 ккал. Восполняем недостаток энергии быстрыми углеводами. Они идут в жир.

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Мелатонин влияет на уровень бурого жира (1% от массы тела), который регулирует наш теплообмен и помогает сжигать больше калорий. При недостатке мелатонина бурый жир трансформируется в обычный белый, и мы толстеем, особенно оплывает талия.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как поддерживать уровень мелатонина?

Спите в полной темноте. Если спите днем, используйте маску для сна.

Не ешьте на ночь тяжелую пищу и ужинайте за 3 часа до сна.

Ложитесь спать до полуночи (пик выработки гормона – между 24:00 и 5:00, но повышается его активность уже с 21:00). Средняя продолжительность сна 7-8 ч.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Фолиевая кислота, витамин В6, магний и цинк способствуют выработке мелатонина.

Медитация или горячая ванна перед сном снизят уровень кортизола и повысят выработку мелатонина во сне.

Чаще бывайте на солнце, чтобы отключать выработку мелатонина в дневное время. Тогда ночная концентрация его будет максимальной.

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