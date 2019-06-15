Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусов

Их быстро и легко приготовить и они не навредят фигуре
Если вы худеете или просто боитесь набрать лишнее из-за вредных перекусов, стоит пересмотреть список того, что вы "перехватываете" между основными приемами пищи. На своей странице в Instagram диетолог Наталья Кошкина предложила несколько вариантов полезных и здоровых перекусов, которые не навредят фигуре.
"Отсутствие плана - это планирование неудачи. Это касается всех сфер жизни. И питание – не исключение. Когда я пыталась наладить свое питание, передо мной постоянно вставал вопрос, что бы такое съесть, чтобы похудеть или перебить острое чувство голода до основного приёма пищи? Особенно в авральные дни, когда даже подумать о еде некогда, не то чтобы стоять у плиты. Специально для таких дней я написала варианты здоровых перекусов, которые не займут много времени, но отлично насытят", - поделилась эксперт.
Топ-20 полезных перекусов:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
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