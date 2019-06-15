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Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусов

Lite » Еда 15.06.2019 - 08:54
Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусов
Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)

Их быстро и легко приготовить и они не навредят фигуре

Если вы худеете или просто боитесь набрать лишнее из-за вредных перекусов, стоит пересмотреть список того, что вы "перехватываете" между основными приемами пищи. На своей странице в Instagram диетолог Наталья Кошкина предложила несколько вариантов полезных и здоровых перекусов, которые не навредят фигуре.

"Отсутствие плана - это планирование неудачи. Это касается всех сфер жизни. И питание – не исключение. Когда я пыталась наладить свое питание, передо мной постоянно вставал вопрос, что бы такое съесть, чтобы похудеть или перебить острое чувство голода до основного приёма пищи? Особенно в авральные дни, когда даже подумать о еде некогда, не то чтобы стоять у плиты. Специально для таких дней я написала варианты здоровых перекусов, которые не займут много времени, но отлично насытят", - поделилась эксперт.

Топ-20 полезных перекусов:

  • Яблоко+ 1 ст.л. арахисовой пасты (без добавок!)
  • Сельдерей + 2 ст.л. хумуса
  • Цельно-зерновой хлебец+кусок мяса+листья салата
  • Греческий йогурт+ягоды+орешки

Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусов

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • ½ авокадо+соль+базилик
  • Банан + 1ст.л. тахини+корица
  • ½ грейпфрута + кокос.стружка+корица
  • Творог + ягоды
  • Молоко (любое) + 2 ст.л. гранолы

Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусов

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • 1 кусок цельно-зернового хлеба+тахинии 1 ст.л. + мед 1 ч.л.
  • Смузи
  • Домашние протеиновые батончики
  • Маслины + 2 ст.л. сыра фета
  • Листья латука + тофу
  • Яблоко + орешки

Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусов

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Вареное яйцо + огурец
  • Пуддинг из чиа

Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусовИллюстративное фото (pexels.com)

  • Свежие ягоды + кокос
  • Овощи + гуакамоле
  • Помидор + моцарелла + базилик

Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Ольга Усенко дала советы, как следует питаться при малоактивном образе жизни.

Ранее диетолог Наталья Кошкина озвучила топ-7 привычек, которые помогут всегда быть в форме и не поправляться.

Кстати, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как питаться правильно и при этом не тратить львиную долю бюджета.

Питание при малоактивном образе жизни: диетолог дала советы Вкусно и полезно: как приготовить правильный смузи
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