Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусов

Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)

Их быстро и легко приготовить и они не навредят фигуре

Если вы худеете или просто боитесь набрать лишнее из-за вредных перекусов, стоит пересмотреть список того, что вы "перехватываете" между основными приемами пищи. На своей странице в Instagram диетолог Наталья Кошкина предложила несколько вариантов полезных и здоровых перекусов, которые не навредят фигуре.

"Отсутствие плана - это планирование неудачи. Это касается всех сфер жизни. И питание – не исключение. Когда я пыталась наладить свое питание, передо мной постоянно вставал вопрос, что бы такое съесть, чтобы похудеть или перебить острое чувство голода до основного приёма пищи? Особенно в авральные дни, когда даже подумать о еде некогда, не то чтобы стоять у плиты. Специально для таких дней я написала варианты здоровых перекусов, которые не займут много времени, но отлично насытят", - поделилась эксперт.

Топ-20 полезных перекусов:

Яблоко+ 1 ст.л. арахисовой пасты (без добавок!)

Сельдерей + 2 ст.л. хумуса

Цельно-зерновой хлебец+кусок мяса+листья салата

Греческий йогурт+ягоды+орешки

Иллюстративное фото (pexels.com)

½ авокадо+соль+базилик

Банан + 1ст.л. тахини+корица

½ грейпфрута + кокос.стружка+корица

Творог + ягоды

Молоко (любое) + 2 ст.л. гранолы

Иллюстративное фото (pexels.com)

1 кусок цельно-зернового хлеба+тахинии 1 ст.л. + мед 1 ч.л.

Смузи

Домашние протеиновые батончики

Маслины + 2 ст.л. сыра фета

Листья латука + тофу

Яблоко + орешки

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вареное яйцо + огурец

Пуддинг из чиа

Иллюстративное фото (pexels.com)

Свежие ягоды + кокос

Овощи + гуакамоле

Помидор + моцарелла + базилик

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Ольга Усенко дала советы, как следует питаться при малоактивном образе жизни.

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