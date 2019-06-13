Питание при малоактивном образе жизни: диетолог дала советы

Эксперт рассказала о тонкостях рациона для тех, кто мало двигается
Активность и правильное питание – вот формула стройности хорошего самочувствия. Но что делать, если малоподвижный образ жизни пока никак невозможно скорректировать, а ведь держать себя в форме хочется всегда? Диетолог Ольга Усенко рассказала в Instagram о тонкостях рациона для тех, кто мало двигается и не имеет возможности посещать тренировки.
Эксперт перечислила продукты, которые следует включить в рацион, а также те блюда, от которых стоит отказаться.
Что необходимо убрать из меню, если маленькая активность:
Иллюстративное фото (pexels.com)
В случае с маленькой подвижностью, нужно также урезать калорийность и, скорее всего, она не будет превышать 1400 ккал, а также распределить продукты максимально строго, чтоб организм работал так, как нужно нам. Режим в таком случае будет состоять из 3х разового питания.
Распределение продуктов в течение дня:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Питание - это основа нашего внешнего вида. И если нет возможности двигаться много, то нужно держать себя максимально в питании, уверяет Ольга.
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