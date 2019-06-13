ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Питание при малоактивном образе жизни: диетолог дала советы

Lite » Еда 13.06.2019 - 16:18
Питание при малоактивном образе жизни: диетолог дала советы
Иллюстративное фото: unsplash.com

Эксперт рассказала о тонкостях рациона для тех, кто мало двигается

Активность и правильное питание – вот формула стройности хорошего самочувствия. Но что делать, если малоподвижный образ жизни пока никак невозможно скорректировать, а ведь держать себя в форме хочется всегда? Диетолог Ольга Усенко рассказала в Instagram о тонкостях рациона для тех, кто мало двигается и не имеет возможности посещать тренировки.

Эксперт перечислила продукты, которые следует включить в рацион, а также те блюда, от которых стоит отказаться.

Что необходимо убрать из меню, если маленькая активность:

Питание при малоактивном образе жизни: диетолог дала советы

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • сахар и все продукты с его содержанием;
  • муку белую во всех продуктах;
  • жирное мясо;
  • соусы любые и заправки для салатов, кроме растительного масла (оливковое, кунжут и т.д.);
  • пицца, паста даже твердых сортов;
  • молоко в виде чистого продукта и как добавка в кофе.

В случае с маленькой подвижностью, нужно также урезать калорийность и, скорее всего, она не будет превышать 1400 ккал, а также распределить продукты максимально строго, чтоб организм работал так, как нужно нам. Режим в таком случае будет состоять из 3х разового питания.

Распределение продуктов в течение дня:

Питание при малоактивном образе жизни: диетолог дала советы

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • углеводы все до 13:00 - и фрукты, и гарниры, все в первой половине дня;
  • ужин строго за 4 часа до сна и не позже 19:00;
  • завтрак через час после подъема;
  • яйца до 15:00;
  • орехи/семечки до 15:00;
  • молочные/кисломолочные продукты до 15:00.

Питание - это основа нашего внешнего вида. И если нет возможности двигаться много, то нужно держать себя максимально в питании, уверяет Ольга.

Напомним, что диетолог Наталья Кошкина научила готовить смузи по всем правилам.

Ранее диетолог Наталья Кошкина озвучила топ-7 привычек, которые помогут всегда быть в форме и не поправляться.

Кстати, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как питаться правильно и при этом не тратить львиную долю бюджета.

Тантрическое питание: диетолог поделилась универсальной древней техникой похудения Как вкусно и полезно приготовить овощи-гриль: советы от диетолога
Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь