Топ-7 привычек, которые навсегда сделают тебя стройной

Иллюстративное фото (pexels.com)

Пищевые привычки, которые помогут не поправляться

Каждая девушка мечтает похудеть и навсегда остаться в теле своей мечты, не так ли? Этого вполне возможно достичь, если внедрить в свою жизнь некоторые привычки и четко придерживаться их. Об этом рассказала диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instgaram.

"Твои привычки – это не ты. Но они делают тебя такой, какая ты есть. Хочешь стать другой – измени привычки. Привычку отказывать себе. Ставить себя ниже других. Бросать начатое на полпути. Наплевательски относиться к себе (читай - питаться нездоровой пищей)", - заявила эксперт.

Что ты можешь сделать прямо сейчас:

1. Добавляй белок в каждый прием пищи

Он помогает худеть и удерживать вес. Насыщает и помогает контролировать аппетит.



2. Прекращай бездумно жевать

Записывай каждый кусок/глоток, который попадает в рот. Через два дня ведения дневника вопрос "откуда лишний вес" куда-то исчезает.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Сделай полезные замены

Фрукт.йогурт на греческий+ягоды.

Хлеб на хлебцы.

Рулет из лаваша на рулет из латука.

Идея такая: продолжай есть привычную еду, но в менее калорийном варианте.



Иллюстративное фото (pexels.com)



4. Ешь простые продукты

Про пользу цельных продуктов много написано.



5. Пей простые напитки

Сладкие напитки легко добавляют 200-300 ккал в день. Так что прекращай с этим делом. Меняй газировку на минералку, а карамельный Фраппуччино на черный кофе.

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Внимание к соусам

Ими можно испортить любой салат. Даже самый полезный. Для справки: 1 порция салата из помидоров и огурцов – 140 ккал.

+1 ст.л. масла – 250 ккал.

+2 ст.л. – 360 ккал.



И еще. В 1 порции ресторанного Цезаря - до 1000 ккал (привет соусу).

7. Разберись в основах здорового питания

Хочешь избавиться от лишнего веса и сохранить его? Тогда нужно четко понимать, что ты ешь. Что орехи и сухофрукты – калорийная бомба. А здоровое питание и питание для снижения веса – не одно и то же.

Напомним, диетолог Наталья Кошкина назвала топ-5 привычек в питании, которые мешают похудеть.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова дала советы, как питаться правильно и недорого.

Также диетолог Екатерина Павлова рассказала, как перейти на 3-разовое питание без перекусов.