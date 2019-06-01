Доступно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно и недорого

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о бюджетном здоровом меню

Бытует мнение, что правильное питание – это дорого и затратно, но это всего лишь очередной миф. Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова уверяет, что здоровое меню можно составить без ущерба для кошелька, а дорогие продукты легко заменить доступными вариантами, которые есть в каждом супермаркете. На странице в Instagram она дала советы, как сэкономить на покупках и при этом получить максимум пользы для организма.

По словам эксперта, часто складывается впечатление, что здоровое питание - это обязательно красная рыба, масло авокадо и семена чиа. Но можно обойтись без подобных излишеств, а отдать предпочтение не менее полезным доступным продуктам. Специалист предложила следовать простым советам.

Планируйте свой рацион дома. Вы знаете, что вам нужны цельнозновые (крупы, хлеб, макароны), овощи и фрукты, белковая еда (рыба, мясо, птица, бобовые), масло и молочные продукты. Напишите, что вы купите из каждой группы, что приготовите в течение недели.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Перед походом в супермаркет, проверьте на сайте акции и выгодные предложения, отметьте, что вам нужно взять.

В магазине выбирайте сезонные овощи/фрукты или замороженные, они ничуть не уступают свежим, только читайте состав и выбирайте без сахара.

Поскольку большую часть бюджета занимает мясо, если встречаете выгодные предложения, замораживайте часть, а также делайте 1-2 вегетарианских дня в неделю, где мясо можно заменить фасолью, горохом, нутом, яйцами.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Планируйте сразу использовать скоропортящиеся продукты (рыбу, зелень, ягоды).

Помните, что всегда есть здоровые альтернативы:

Недорогие цельнозерновые крупы: гречка, ячневая крупа, овес, пшено, полба. Также в качестве источника цельного зерна выступает хлеб из обойной муки, овсяные, ячменные, ржаные хлопья долгой варки, хлебцы.

Недорогие фрукты/овощи (зависит от места жительства): яблоки, бананы, морковь, свекла, лук, капуста, редька, зелень.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Недорогие источники белка: курица, субпродукты, рыба (кстати, источник Омега-3 не только красная, но и сельдь атлантическая, сардины, скумбрия, мидии, радужная форель). Не забывайте о горохе, фасоли и чечевице, дешевле отваривать самим.

Недорогие молочные продукты: кефир, йогурт, творог 5%.

Недорогое масло: для тепловой обработки отлично подходит топленое сливочное или дешевле топленый животный жир (не удивляйтесь), в свежем виде любое растительное, но лучше оливковое.

К слову, диетолог Альбина Комиссарова озвучила 5 вредных привычек, которые плохо влияют на фигуру.

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