Що з'їсти, щоб схуднути: топ-20 корисних перекусів

Їх швидко і легко приготувати і вони не нашкодять фігурі
Якщо ви худнете або просто боїтеся набрати зайве через шкідливі перекуси, варто переглянути список того, що ви "перехоплюєте" між основними прийомами їжі. На своїй сторінці в Instagram дієтолог Наталія Кошкіна запропонувала кілька варіантів корисних і здорових перекусів, які не нашкодять фігурі.
"Відсутність плану - це планування невдачі. Це стосується всіх сфер життя. І харчування – не виняток. Коли я намагалася налагодити своє харчування, переді мною постійно поставало питання, що б таке з'їсти, щоб схуднути або перебити гостре почуття голоду до основного прийому їжі? Особливо в авральні дні, коли навіть подумати про їжу немає коли, не те щоб стояти біля плити. Спеціально для таких днів я написала варіанти здорових перекусів, які не займуть багато часу, але відмінно наситять", - поділилася експерт.
Топ-20 корисних перекусів:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
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