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Рождественский пост в 2018 году: когда начинается

Lite » Еда 22.11.2018 - 10:00
Рождественский пост в 2018 году: когда начинается
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Рождественский пост является одним из самых длинных в церковном году

Рождественский пост 2018 у православных христиан длится в течение сорока дней с ноября до самого Сочельника. Какого числа начинается Рождественский пост 2018 и как питаться правильно в период говения - в материале РБК-Lite.

Дата Рождественского поста 2018-2019

Последний пост в году является приготовлением к празднованию Рождества Христова, поэтому дата его начала постоянна - 28 ноября - за 40 дней до Сочельника.

В период Рождественского поста (с 28 ноября по 6 января) православные христиане соблюдают строгие ограничения в пище, также действуют запреты на развлечения.

Во времена раннего христианства верующие постились 7 дней перед Рождеством, а с XII века продолжительность поста увеличилась до сорока дней.

Рождественский пост - 28 ноября - 6 январяФото: Рождественский пост - 28 ноября - 6 января (pixabay.com)

Издавна пост перед Рождеством называли Корочуном или Филипповым постом, т.к. в последний день перед его началом (27 ноября) церковью вспоминается святой апостол Филипп.

Как питаться: правила Рождественского поста

Несмотря на большую продолжительность Рождественского поста, ограничения в еде считаются не такими строгими, как в Великий и Успенский посты.

Из рациона исключаются мясные и молочные продукты, а также яйца. Однако в определенные дни и в праздники допускается рыба, вино. 

Рождественский пост делится на два периода:

  • 28 ноября - 19 декабря. По понедельникам, средам и пятницам - сухоядение; по вторникам и четвергам - горячие блюда с растительным маслом; в выходные разрешается рыба и вино.
  • 20 декабря - 5 января. Период предпразднества Рождества, когда пост усиливается. Рыба и вино запрещены.

Во время поста основу рациона составляют овощиФото: Во время поста основу рациона составляют овощи (pixabay.com)

Особо строгие ограничения в питании соблюдаются  6 января - до восхода первой звезды не едят. После вечерни разрешается горячая пища с маслом и традиционная сладкая каша - сочиво. 

Послабление в меню во время Рождественского поста действует в большие праздники и в дни чествования великих святых: Введения в Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), Андрея Первозванного (13 декабря), Николая Чудотворца (19 декабря). 

Ранее мы публиковали рецепт полезного кекса с сухофруктами, который можно готовить и в период Рождественского поста.

Также в качестве десерта на Рождественский пост подойдет "витаминный" мармелад из смородины.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины постдатаРождество
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