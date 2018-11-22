Рождественский пост в 2018 году: когда начинается

Рождественский пост является одним из самых длинных в церковном году
Рождественский пост 2018 у православных христиан длится в течение сорока дней с ноября до самого Сочельника. Какого числа начинается Рождественский пост 2018 и как питаться правильно в период говения - в материале РБК-Lite.
Последний пост в году является приготовлением к празднованию Рождества Христова, поэтому дата его начала постоянна - 28 ноября - за 40 дней до Сочельника.
В период Рождественского поста (с 28 ноября по 6 января) православные христиане соблюдают строгие ограничения в пище, также действуют запреты на развлечения.
Во времена раннего христианства верующие постились 7 дней перед Рождеством, а с XII века продолжительность поста увеличилась до сорока дней.
Фото: Рождественский пост - 28 ноября - 6 января (pixabay.com)
Издавна пост перед Рождеством называли Корочуном или Филипповым постом, т.к. в последний день перед его началом (27 ноября) церковью вспоминается святой апостол Филипп.
Несмотря на большую продолжительность Рождественского поста, ограничения в еде считаются не такими строгими, как в Великий и Успенский посты.
Из рациона исключаются мясные и молочные продукты, а также яйца. Однако в определенные дни и в праздники допускается рыба, вино.
Рождественский пост делится на два периода:
Фото: Во время поста основу рациона составляют овощи (pixabay.com)
Особо строгие ограничения в питании соблюдаются 6 января - до восхода первой звезды не едят. После вечерни разрешается горячая пища с маслом и традиционная сладкая каша - сочиво.
Послабление в меню во время Рождественского поста действует в большие праздники и в дни чествования великих святых: Введения в Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), Андрея Первозванного (13 декабря), Николая Чудотворца (19 декабря).
Ранее мы публиковали рецепт полезного кекса с сухофруктами, который можно готовить и в период Рождественского поста.
Также в качестве десерта на Рождественский пост подойдет "витаминный" мармелад из смородины.
Видео: РБК-Украина