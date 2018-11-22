Різдвяний піст у 2018 році: коли починається

Різдвяний піст є одним з найдовших у церковному році
Різдвяний піст 2018 у православних християн триває протягом сорока днів з листопада до самого Святвечора. Якого числа починається Різдвяний піст 2018 і як харчуватися правильно в період говіння - в матеріалі РБК-Lite.
Останній пост в році є приготуванням до святкування Різдва Христового, тому дата його початку постійна - 28 листопада - за 40 днів до Святвечора.
У період Різдвяного посту (з 28 листопада по 6 січня) православні християни дотримуються суворих обмежень в їжі, також діють заборони на розваги.
За часів раннього християнства віруючі постилися 7 днів перед Різдвом, а з XII століття тривалість посту збільшилася до сорока днів.
Фото: Різдвяний піст - 28 листопада - 6 січня (pixabay.com)
З давніх-давен пост перед Різдвом називали Корочуном або Пилиповим постом, тому що в останній день перед його початком (27 листопада) церквою згадується святий апостол Пилип.
Незважаючи на велику тривалість Різдвяного посту, обмеження в їжі вважаються не такими суворими, як у Великий та Успенський пости.
З раціону виключаються м'ясні та молочні продукти, а також яйця. Однак у певні дні та свята допускається риба, вино.
Різдвяний піст ділиться на два періоди:
Фото: Під час посту основу раціону складають овочі (pixabay.com)
Особливо строгі обмеження в харчуванні виконуються 6 січня - до сходу першої зірки не їдять. Після вечірні дозволяється гаряча їжа з маслом і традиційна солодка каша - сочиво.
Послаблення в меню під час Різдвяного посту діє в великі свята і в дні вшанування великих святих: Введення в Храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), Андрія Первозванного (13 грудня), Миколи Чудотворця (19 грудня).
Раніше ми публікували рецепт корисного кексу з сухофруктами, який можна готувати і в період Різдвяного посту.
Також в якості десерту на Різдвяний піст підійде "вітамінний" мармелад зі смородини.
Відео: РБК-Україна