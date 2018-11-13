Кекс с сухофруктами: вкусное и полезное лакомство

Фото: Кекс с сухофруктами (instagram.com/wowbodycom)

Выпекать вполне можно и с пользой для здоровья

Осенью, когда наступают холода, организм требует больше еды, и желательно сладенького. Совсем не обязательно жестко ограничивать себя в боязни поправиться - нужно просто готовить правильно.

Ведь нормально питаться — это вопрос пропорций, а не ограничений. Если хочется выпекать — выпекайте, но с пользой. Выбирайте муку, которая сохранила витамины и минералы, а вместо сахара — фрукты, ягоды, мед. И помните о мере.

Рецепт вкусного и полезного кекса с сухофруктами был опубликован на странице в Instagram Wowbody.

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Ингредиенты:

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Растительное молоко (миндальное, соевое, кокосовое) - 200 мл

Сухофрукты - 100 г

Мука - смесь кокосовой и ц.з - 200г

Орехи - 70 г

Цедра лимона, апельсина, сушеный имбирь - по вкусу

Большое запечённое яблоко; либо спелый банан — 1 шт

Сок лимона - 2 ч.л.

Растительное масло (кокосовое или оливковое) - 30 мл

Фото: кекс с сухофруктами (lovecook.me)



Этапы приготовления:

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1. Запекаем яблоко до мягкости, ставим остывать.

2. Слегка измельчаем сухофрукты и орехи (не до состояния крошки).

3. В миске соединяем все сухие ингредиенты, специи, натертую цедру и сухофрукты. Вводим молоко и банан (либо остывшее яблоко, предварительно очистив его от кожуры).

4. Добавляем в тесто сок лимона и масло. Хорошо перемешиваем и даем ему настояться 5-10 минут.

5. Смазываем форму маслом, выливаем тесто и ставим в разогретую духовку на 45-55 минут при температуре 160С. Готовность поверяем зубочисткой.

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Обязательно дать кексу остыть. Подавать на стол порционно, иначе рискуете его съесть за один присест.

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Видео: РБК-Украина