Кекс с сухофруктами: вкусное и полезное лакомство

Выпекать вполне можно и с пользой для здоровья
Осенью, когда наступают холода, организм требует больше еды, и желательно сладенького. Совсем не обязательно жестко ограничивать себя в боязни поправиться - нужно просто готовить правильно.
Ведь нормально питаться — это вопрос пропорций, а не ограничений. Если хочется выпекать — выпекайте, но с пользой. Выбирайте муку, которая сохранила витамины и минералы, а вместо сахара — фрукты, ягоды, мед. И помните о мере.
Рецепт вкусного и полезного кекса с сухофруктами был опубликован на странице в Instagram Wowbody.
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Ингредиенты:
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Растительное молоко (миндальное, соевое, кокосовое) - 200 мл
Сухофрукты - 100 г
Мука - смесь кокосовой и ц.з - 200г
Орехи - 70 г
Цедра лимона, апельсина, сушеный имбирь - по вкусу
Большое запечённое яблоко; либо спелый банан — 1 шт
Сок лимона - 2 ч.л.
Растительное масло (кокосовое или оливковое) - 30 мл
Фото: кекс с сухофруктами (lovecook.me)
Этапы приготовления:
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1. Запекаем яблоко до мягкости, ставим остывать.
2. Слегка измельчаем сухофрукты и орехи (не до состояния крошки).
3. В миске соединяем все сухие ингредиенты, специи, натертую цедру и сухофрукты. Вводим молоко и банан (либо остывшее яблоко, предварительно очистив его от кожуры).
4. Добавляем в тесто сок лимона и масло. Хорошо перемешиваем и даем ему настояться 5-10 минут.
5. Смазываем форму маслом, выливаем тесто и ставим в разогретую духовку на 45-55 минут при температуре 160С. Готовность поверяем зубочисткой.
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Обязательно дать кексу остыть. Подавать на стол порционно, иначе рискуете его съесть за один присест.
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Видео: РБК-Украина