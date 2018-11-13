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Кекс с сухофруктами: вкусное и полезное лакомство

Lite » Еда 13.11.2018 - 07:16
Кекс с сухофруктами: вкусное и полезное лакомство
Фото: Кекс с сухофруктами (instagram.com/wowbodycom)

Выпекать вполне можно и с пользой для здоровья

Осенью, когда наступают холода, организм требует больше еды, и желательно сладенького. Совсем не обязательно жестко ограничивать себя в боязни поправиться - нужно просто готовить правильно.

Ведь нормально питаться — это вопрос пропорций, а не ограничений. Если хочется выпекать — выпекайте, но с пользой. Выбирайте муку, которая сохранила витамины и минералы, а вместо сахара — фрукты, ягоды, мед. И помните о мере.

Рецепт вкусного и полезного кекса с сухофруктами был опубликован на странице в Instagram Wowbody.

Ингредиенты:

Растительное молоко (миндальное, соевое, кокосовое) - 200 мл
Сухофрукты - 100 г
Мука - смесь кокосовой и ц.з - 200г
Орехи - 70 г
Цедра лимона, апельсина, сушеный имбирь - по вкусу
Большое запечённое яблоко; либо спелый банан — 1 шт
Сок лимона - 2 ч.л. 
Растительное масло (кокосовое или оливковое) - 30 мл

Кекс с сухофруктами: вкусное и полезное лакомствоФото: кекс с сухофруктами (lovecook.me)
 

Этапы приготовления:

1. Запекаем яблоко до мягкости, ставим остывать.
2. Слегка измельчаем сухофрукты и орехи (не до состояния крошки).
3. В миске соединяем все сухие ингредиенты, специи, натертую цедру и сухофрукты. Вводим молоко и банан (либо остывшее яблоко, предварительно очистив его от кожуры).
4. Добавляем в тесто сок лимона и масло. Хорошо перемешиваем и даем ему настояться 5-10 минут.
5. Смазываем форму маслом, выливаем тесто и ставим в разогретую духовку на 45-55 минут при температуре 160С. Готовность поверяем зубочисткой.

Обязательно дать кексу остыть. Подавать на стол порционно, иначе рискуете его съесть за один присест.

Напомним, победительница шоу МастерШеф на канале СТБ и главный кондитер страны Лиза Глинская поделилась рецептом итальянского печенья бискотти.

Ранее LITE писал, как приготовить фаршированный перец на гриле

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Видео: РБК-Украина

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