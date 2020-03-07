Разнообразно и вкусно: диетолог назвала "золотые правила" правильного питания

Переход от обычного рациона к правильному питанию – это систематический подход, но потраченные усилия того однозначно стоят. Многие худеющие и желающие сделать свой рацион здоровым задаются вопросом, что же такое здоровое меню и как оно должно выглядеть? Диетолог Лора Филиппова, которая ранее рассказала, какие сладости можно есть без вреда для форм, на странице в Instagram поделилась основами правильного питания.

Правильное питание - это разнообразно, вкусно и красиво. Что означает "питаться сбалансированно"? Что такое это "ПП" на самом деле?

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Это означает, что в вашей тарелке должны быть в балансе

и белки,

и жиры,

и углеводы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В разных пропорциях в зависимости от времени приема пищи, ваших целей и еще других факторов. Но должны быть.

Чем больше разнообразия, тем больше шансов у вашего организма собрать все полезные и нужные ему нутриенты.

Да, мы способны переваривать за раз разные виды пищи одновременно! За один раз можно смешивать разные продукты в разной кулинарной обработке. Например, овощи могут быть и свежие, и маринованные, и гриль...



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сочетаемость продуктов - это очень условное и растяжимое понятие и разное для каждого отдельного человека!

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