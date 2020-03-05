Держи баланс: топ-7 важных правил постного меню от диетолога

Эксперт рассказала, как следует питаться во время поста, а также вегетарианцам
Люди, которые придерживаются поста, тем более в понедельник, 2 марта начался Великий пост, или решили стать вегетарианцами должны знать основные правила грамотно составленного рациона, которые помогут питаться сбалансировано и не ощущать нехватку витаминов и микроэлементов. Как составить правильное постное меню рассказала в Instagram нутрициолог Наталья Кошкина.
По словам эксперта, американская Ассоциация диетологов еще в 2009 году пришла к выводу, что:
1.Грамотно составленное вегетарианское питание подходит людям на всех возрастных этапах, включая беременность, кормление грудью, младенчество, детство, юность, а также спортсменам.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
2.Такое питание помогает употребление насыщенных жиров и холестерина и употребление пищевых волокон, магния и калия, витаминов С и Е, фолата, каротиноидов, флавоноидов и других фитохимических веществ.
3.Вегетарианцы и даже веганы, в том числе спортсмены, "удовлетворяют" и превосходят потребности" в белке… если они тщательно планируют свое питание.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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