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Два упражнения от психолога, которые помогут удержать вес после похудения

Lite » Еда 06.03.2020 - 08:37
Два упражнения от психолога, которые помогут удержать вес после похудения
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Остановить стрелку весов на заветной цифре помогут психологические упражнения

Удержать желаемый вес уда сложнее, чем дойти до заветной цифры на весах, а чтобы это сделать стоит не только подключить мотивацию и силу воли, а обзавестись привычками, которые помогут оставаться стройной. Есть и секретные психологические методы в борьбе заветную цифру на весах. Нутрициолог Елена Кален в Instagram рассказала о двух методах от психолога, котрые помогут зафиксировать стрелку на заветной цифре.

Снижение веса можно сравнить с соревнованием. Когда спортсмен получает главный приз, ему хочется расслабиться и отдохнуть. Аналогичная ситуация происходит со многими людьми, которые стройнеют. Когда они видят заветную цифру на весах, то хотят побаловать и наградить себя.Часто используют для этого еду и снова набирают вес. Особенно, если сидели на строгой диете.

2 простых и эффективных упражнения, которые помогут удержать вес:

Два упражнения от психолога, которые помогут удержать вес после похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Упражнение 1. Научитесь распознавать и прорабатывать свои эмоции. Зачастую человек переедает, потому что не умеет справляться со своими эмоциями и не видит, какие потребности за ними стоят. Вместо этого он их подавляет.

Пытаться подавлять эмоции и желания — то же самое, что удерживать надувной мяч под водой. Вы тратите массу усилий, но мяч все равно выскакивает на поверхность. Чем сильнее вы давите, тем больше будет всплеск.

Один из способов работы с эмоциями — завести дневник и выписывать в него все переживания, состояния и события, которые приводят к стрессу.

Два упражнения от психолога, которые помогут удержать вес после похудения
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Схема ведения дневника

Шаг 1. Опишите ситуацию и свою телесную реакцию. Любые представления, мысли, эмоции моментально отражаются на тонусе мышц и мышечной работе. Понаблюдайте за телом и постарайтесь представить свое чувство: какого оно цвета, формы, запаха? О чем хочет вам сказать?

Шаг 2. Подумайте, какие потребности стоят за этим ощущением, чего на самом деле вам хочется в ощущениях тела или эмоциях/чувствах?

Два упражнения от психолога, которые помогут удержать вес после похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Упражнение 2. Сфокусируйтесь на процессе. Люди не замечают, как пустеет тарелка, когда параллельно делают еще несколько дел. Например, смотрят сериал, читают, проверяют почту.

В результате, мозг не фиксирует удовлетворение от еды. Человек чувствует себя полуголодным и идет за второй порцией.

В момент приема пищи, ешьте медленно, наслаждайтесь каждым кусочком и исключите все раздражающие факторы. Если никак не можете жевать в тишине, поставьте расслабляющую музыку на фоне.

Ранее нутрициолог Наталья Кошкина дала советы тем, кто придерживается поста или является вегентарианцем.

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