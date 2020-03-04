Топ-5 вкусных сладостей, которые не навредят фигуре: личный список диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экспер рассказала, что можно употреблять сладкоежкам без вреда для форм

Сладкоежкам особенно сложно даются диеты, да и отказ от сладкого и сахаросодержащих продуктов для них происходит весьма болезненно. Но зачем прибегать к жестки ограничениям, если к потреблению десертов можно подойти с умом? Диетолог Лора Филиппова рассказала о хитростях, которые помогут не отказываясь от сладкого, сохранить формы. На странице в Instagram она опубликовала топ-5 вариантов вкусных сладостей, которые можно смело включить в меню.

В вопросе "хочу быть стройной VS хочу есть сладкое" важно не забывать про первый пункт. Нужно соблюдать принцип количества и времени. Помните, что в желудке нет вкусовых рецепторов. Посмакуйте небольшую порцию сладкого вместо того, чтобы проглотить быстро килограмм конфет.

Черный шоколад. Стоит выбрать тот, в котором содержание какао не менее 80%. На 10-15 гр приходится примерно 50 - 80 ккал, а это прилично для горького шоколада!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Зефир. Обращайте внимание на состав. Более натуральный и, соответственно, менее калорийный – 2 шт в день вполне можно.

Рисовые хлебцы с шоколадом. 1 штука – примерно 70 ккал. Очень сытно, сладко. Супер вкусно с кусочком сыра.

Пастила. Это конфетки из подсушенного фруктово-ягодного пюре. Тоже смотрите состав на предмет добавленного сахара. Из всех вариантов сладостей – это самый низкокалорийный. В популярных "улитках" всего 130 ккал на всю стограммовую пачку.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гранола. Сладость, которая может быть полезным перекусом в сочетании с йогуртом. Порция в день 40-50 гр.

Нет запрещенных продуктов! Есть осознанный выбор и здоровая логика.

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